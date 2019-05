Mayra Couto causa furor en Facebook: ¿Por qué no le decimos 'munda' al mundo?

La reconocida actriz de la televisión nacional Mayra Couto se encuentra en el ojo de la tormenta luego que hiciera unas polémicas declaraciones en torno a la igualdad de género y el lenguaje inclusivo desde su cuenta personal de Facebook. Miles de usuarios, entre mofas, han manifestado su indignación y sorpresa por lo insólito de sus comparaciones.

Sucede que la intérprete de la recordada Grace de la teleserie “Al Fondo hay Sitio” sostuvo ante todos sus seguidores que las mujeres están facultadas para lograr cualquier cosa que se propongan en la vida, incluso cambiar de género al masculino término “mundo” por una inverosímil “munda” (sic).

"Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Aunque sea mamá la que diga que no podrás, aunque sea papá, aunque sean tus amigas del colegio. En silencio, recuerda que la única que sabe lo que quiere, eres tú y vas a encontrar la forma de lograr tus metas. ¿Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA? Te van a decir que no digas eso, así que...", espetó ante la sorpresa general.

Sabido es que Echevarría Couto pertenece al destacado ramo de mujeres de la farándula nacional que han volcado sus esfuerzos para empoderar a la mujer dentro de la sociedad, mediante publicaciones esporádicas en sus redes sociales o auspiciando eventos a favor del feminismo.

Como se recuerda, en los últimos años una facción del feminismo moderno ha propuesto modificar los accidentes de género en el idioma español y sus derivados, a razón de terminar con un supuesto totalitarismo del género masculino en el caso de los plurales. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también se ha manifestado con un manual de recomendaciones para evitar estas elusiones bajo la consigna “Si no me nombras, no existo”.

Hasta el momento, la publicación de la artista en Facebook cuenta con más de 11 mil reacciones y 5 mil comentarios.