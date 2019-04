Forsyth advierte a bandas de La Victoria: "Vamos a seguir golpeando, se vienen más cosas"

Se encuentra decidido, y quiere transmitir esa seguridad como advertencia a las bandas delictivas que, pese a las reformas que el novel alcalde ha emprendido en La Victoria, se resisten a la legalidad: "Hay un gran plan, una gran estrategia. Sabemos que en tres o cuatro meses no podemos liberar todo el distrito. Vamos a seguir golpeando, se vienen más cosas”, el burgomaestro victoriano, George Forsyth.

Desde la sede de la Dirincri en la avenida España, en el Cercado de Lima, el alcalde Forsyth, aseguró que el trabajo en conjunto con la Municipalidad de La Victoria y la Policía Nacional, será una constante, por lo que agradeció a la institución y al ministro del Interior, Carlos Morán, el apoyo otorgado.

“Es un trabajo que se ha hecho durante tres meses. Las cosas no se logran de la noche a la mañana. Pero esa es la forma de trabajar, esa es la forma de sacar al Perú adelante, trabajar con la Municipalidad, con la Policía, los vecinos, todos unidos para en este caso, sacar a un distrito adelante”, declaró el alcalde en una breve conferencia de prensa a la salida de las instalaciones policiales.

Forsyth acudió este miércoles a la sede de la Dirincri para felicitar a la Policía Nacional por la desarticulación esta madrugada de una organización criminal dedicada a la extorsión y al cobro de cupos en Gamarra.

“No existe cobro alguno permitido por parte de la Municipalidad en ninguna de las calles. Está totalmente prohibido el cobro de cupos y gracias a estas normas, y gracias al gran trabajo de la Policía, se ha podido apresar casi al 100% de esta banda criminal”, aseguró el burgomaestre.

El alcalde reconoció ante los medios que con el apoyo de la PNP, en estos momentos se siente "protegido", pues cabe recordar que no bien asumió su rol como alcalde de La Victoria y llevó a cabo reformas en el damero de Gamarra, por ejemplo, Forsyth recibió amenazas de atentados contra su integridad y la de su esposa, la actriz Vanessa Terkes.

“Las amenazas son constantes. Definitivamente las medidas […] que hemos tomado desde el primer día, no son aceptadas por los criminales. Sabemos que estamos afectando la economía de estas bandas. Ya los montos ustedes los habrán visto. Son montos por las nubes. Y definitivamente por eso es que las amenazas van a continuar. Pero me siento protegido. Me encuentro acá con la Policía Nacional, y mientras los tengamos de aliados, nosotros vamos a seguir golpeando cada vez más y más esta lucha para liberar nuestro distrito”, manifestó el exarquero de Alianza Lima.

Entre otras cosas, el alcalde de La Victoria informó que la informalidad ha descendido en el distrito y que, es más, "se han quintuplicado la cantidad de pedidos de formalización de licencias de Defensa Civil". Asimismo, por otro lado, el burgomaestre anunció que que dentro de pocos días dará una conferencia de prensa con los Bomberos en La Victoria.