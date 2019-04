Estos son los horarios y rutas del Metropolitano por Semana Santa

La Municipalidad de Lima, a través de Pro Transporte, anunció que el servicio de buses del Metropolitano tendrá un horario especial por los feriados de Semana Santa. Por ejemplo, el servicio especial de Gamarra quedará suspendido durante el feriado.

El día jueves 18 de abril solo funcionarán los servicios regulares A, B y C desde las 5:00 a.m. hasta las 10:000 p.m. En tanto, el Expreso 4 atenderá de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y por la tarde de 5:00 p.m. a 8:30 p.m.

El día viernes 19 de abril la situación será similar con los servicios regulares A,B y C, no obstante, en ambos días se suspenderá la ruta D y los servicios de Expreso 1,2,3,5,6,7,8,9, el Súper Expreso y el Expreso Norte.

Frente a ello, la Municipalidad de Lima recomendó a los usuarios del Metropolitano a tomar las medidas necesarias con el fin de evitar futuros contratiempos.

Finalmente, informó que el servicio especial de Gamarra quedará suspendido con excepción de las rutas alimentadoras que funcionarán, como de costumbre, de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.