Adolescente rompe en llanto tras ser detenido por robar y arrastrar a joven [VIDEO]

Remordimiento. La actitud de un adolescente al ser intervenido por los agentes de la comisaría de Andrés Araujo Morán en Tumbes sorprendió a su víctima y efectivos de la de dependencia policial. Y es que el menor no tuvo mejor idea que romper en llanto en el preciso momento en que fue detenido por robar y arrastrar a una joven enfermera.

El asalto ocurrió la mañana de ayer en la avenida Fernando Belaunde del centro poblado de Andrés Araujo Morán. De acuerdo a la denuncia de la agraviada, quien se identificó como Geordyna Peña Castillo (20), el menor de 17 años la arrastró por varios metros para quitarle su cartera provocándole algunas lesiones superficiales en diferentes partes del cuerpo a causa del forcejeo.

Tras conocerse el hecho, agentes de la PNP detuvieron al joven por el delito de contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado. Al notar que no tenía escapatoria, el adolescente lloró desconsoladamente y se preocupó por su situación. “Qué no me manden allá, al internado”, pidió el menor.

Asimismo, la agraviada recuperó sus pertenencias y agradeció a los efectivos policiales por su rápida intervención. “Gracias, sigan haciendo un buen trabajo. Espero que puedan controlar la delincuencia”, expresó la joven.