George Forsyth: Debaten en TV sobre nacionalidad del alcalde de La Victoria

George Forsyth, alcalde de La Victoria, ha sido el centro de la noticia la mañana del viernes al posicionarse como el candidato favorito de los peruanos para ocupar el sillón presidencial en el 2021. Así lo reveló la encuestadora Datum, la cual registró para el burgomaestre una preferencia de 45%, superando con amplia ventaja a su par Jorge Muñoz e incluso al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar.

Si bien, el alcalde Forsyth ha evitado referirse a su posible postulación como candidato durante la contienda electoral 2021, un dato escondido sobre su nacionalidad generó debate en televisión.

La psicóloga social Patricia Gamarra comentó durante una entrevista en el programa de Milagros Leiva que el exarquero nació en Venezuela, algo que le impediría tentar la Presidencia.

Todo comenzó cuando la conductora de TV le preguntó a su invitada quién era su favorito para los comicios presidenciales del 2021. En ese momento el diálogo giró en torno al alcalde de La Victoria.

"Yo he leído que Forsyth, derrepente me equivoco, pero que Forsyth no podía postular porque no había nacido en el Perú. No sé si eso es cierto", refirió ante la sorpresa de Leiva.

"Es peruano, pero nació en Venezuela. Eso me escribieron una vez, busqué en Google y efectivamente", agregó Patricia Gamarra.

Tal como registró la especialista, el buscador de internet revela que George Forsyth nació en Caracas, Venezuela, el 20 de junio de 1882. La invitada al programa de Leiva señaló que esto podría, probablemente, dejarlo fuera del sillón presidencial.

Sin embargo, Milagros Leiva precisó que George Forsyth nació en Caracas debido al cargo de su progenitor, quien era diplomático. Asimismo señaló que el burgomaestre de La Victoria no ha sido inscrito en Venezuela, sino en la embajada de Perú: "Los hijos de diplomáticos peruanos son peruanos", agregó.