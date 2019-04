Arequipa: ‘peperas’ roban y tiran al río a camionero que sedujeron en restaurante [FOTOS]

Se va esclareciendo el tema. Jorge Luis Baca Martínez, el camionero que desapareció en Arequipa desde el pasado 31 de marzo, fue encontrado sin vida en el río Chili y habría sido víctima de una banda de ‘peperas’, quienes presuntamente lo arrojaron desde el puente Tiabaya.

El escabroso caso tuvo inicio cuando las mujeres captaron al chimbotano Jorge Luis Baca Martínez y a su amigo Cristian Estrada Rodríguez en una chicharronería en el distrito de Sachaca, en Arequipa.

Quien reportó el hallazgo a las 8:30 a.m. del último miércoles fue un agricultor que trabaja en la zona Huaico Chico, una localidad a 500 metros del puente de Tiabaya, en Arequipa. “Le dije a la policía que había un hombre muerto en el río Chili, pero tardaron varias horas en llegar. No me hicieron caso”, explicó el hombre, quien desde lo alto de un andén reconoció un cadáver que se encontraba boca arriba y completamente desnudo.

Al epicentro de los hechos llegaron equipos de la Unidad de Rescate de la Policía que recuperaron el cadáver, y también detectives de homicidios del Depincri de Arequipa.

Fue la esposa de Jorge Luis Baca Martínez quien identificó el cadáver. Ella llegó desde Chimbote porque su esposo no le contestaba el teléfono y porque tampoco despachó la mercadería que la víctima trajo en un camión que dejó varado en la cochera de la Vía de Evitamiento del distrito de Cerro Colorado, en Arequipa.

¿Cómo ‘pepearon’ a las víctimas?

Se tiene conocimiento que Jorge Luis Baca Martínez y Cristian Estrada Rodríguez se juntaron el pasado domingo 31 de marzo al mediodía y juntos entraron a la chicharronería ‘Cecilia’. De acuerdo a las cámaras de seguridad del local, ambos salieron a las 8:00 p.m. junto a dos mujeres, quienes serían las presuntas 'peperas'.

Posteriormente, Cristian Estrada Rodríguez fue encontrando la madrugada del lunes en la calle, en el corazón de Arequipa, mientras que no se supo nada de Jorge Luis Baca Martínez hasta ayer que se halló su cuerpo sin vida flotando en el río.