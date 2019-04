En profundidades del lago Titicaca descubren ofrendas que datan antes del Imperio Inca.

Un gran avance para la historia peruana logró el equipo liderado por Christophe Delaere, arqueólogo de la Universidad de Oxford en Estado Unidos. Tras varias excavaciones submarinas en la profundidad del lago Titicaca, en Puno, encontraron artículos que datan de la época preinca y que eran usados como ofrendas tras la realización de rituales.

De acuerdo a información publicada en RRP, los científicos usaron un sonar, instrumento para detectar objetos bajo el agua, y una fotogrametría tridimensional submarina para escanear y mapear el arrecife Khoa. Fue así como hallaron quemadores de incienso, llamas juveniles sacrificadas y ornamentos a base de oro, conchas y piedras.

Delaere contó que el proyecto demostraría que la cultura Tiahuanaco desarrollada entre 500 - 1 100 d.C. fueron las primeras en realizar ofrendas al lago Titicaca y no los antiguos pobladores del imperio Inca. El arqueólogo agregó que los quemadores de incienso hallados tienen forma de puma, un detalle que demuestra la importancia de este animal para esta cultura.

El descubrimiento fue revelado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de los Estados Unidos.