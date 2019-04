Delincuentes roban camioneta a un hombre y, un día después, lo asaltan [VIDEO]

Un padre de familia fue víctima del robo de su camioneta y, horas después, los delincuentes le pidieron dinero para que recupere su vehículo. Al día siguiente, cuando la víctima iba a entregar parte del monto requerido por los hampones, fue asaltado en Independencia.

La mañana del pasado sábado 23 de marzo, el agraviado acudió a la Clínica Municipal de Santa Anita para atenderse y dejó su vehículo estacionado cerca al frontis de dicho local.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un auto plomo llega al lugar. A los pocos segundos, un sujeto se baja del vehículo sospechoso, se acerca a la camioneta del agraviado y abre la puerta para llevársela.

“Al día siguiente me llamaron para extorsionarme. [Me dijeron] que junte dinero para el rescate del carro, que no llame a la policía. Pidieron 8 mil soles”, contó la víctima a América Noticias.

El padre de familia accedió y logró reunir más de 3 mil soles. Él y su cuñado acudieron la zona conocida como ‘La Cincuenta’, en Independencia, lugar donde fueron citados por los hampones.

Los ladrones cambiaron el punto hacia un cerro en el mismo distrito. Y, en el nuevo sitio de encuentro, los hombres se separaron. El agraviado caminó unas cuadras para supuestamente recoger su vehículo, mientras su cuñado entregaba el dinero. Sin embargo, el padre de familia no encontró su auto y los delincuentes encañonaron a su familiar. “Se llevaron 3, 600 soles y los celulares de ambos”, agregó.

Tras este hecho, la víctima realizó las denuncias respectivas ante la Diprove y la División de Robos de la PNP.