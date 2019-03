Arequipa: pasajeros denunciaron picaduras de chinches en bus [VIDEO]

Visiblemente molesto, Enrique Carrera denunció la presencia de chinches (insectos) en los asientos de un bus interprovincial de la empresa de transportes Moquegua Turismo S.R.L., donde él viajó de Tacna a Arequipa.

Enrique es presidente del club de natación del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Según lo contado a La República él, acompañado de una delegación de 15 niños y 15 padres de familia, partieron la noche del último sábado a las 22:00 horas desde Tacna a bordo del bus de placa ZAT-969.

El bus arribó al Terminal Terrestre de Arequipa este domingo al promediar las 4:00 horas. "Yo viajaba en el primer piso y cuando espere a que los niños y sus padres bajen me dijeron que durante todo el viaje sufrieron de escozor porque habían encontrado estos chinches en sus asientos. Nos dimos cuenta que incluso se habían subido hasta su cuerpo", cuenta Carrera.

Todo quedó registrado en varios vídeos que grabaron los padres durante el viaje. "Ese rato no había ni un solo policía en el lugar. Nos fuimos a quejar a la empresa y se comprometieron a devolvernos el dinero de nuestros pasajes", añadió.

Carrera contó a La República que acudieron al puesto de control de la Policía Nacional, ubicado en afueras del terminal terrestre, donde pusieron la denuncia respectiva. Los niños y padres tenían varias picaduras por todo el cuerpo.

El temor es que estos animales estaban también en los equipajes y al ser llevados a su casa podrían proliferarse.

"Siempre viajamos en esta empresa, pero nunca nos había pasado algo similar. Esperamos que las picaduras no se compliquen, consulte con una conocido mío y me dijo que las picaduras de los chinches no son tan graves", añadió.