Contraloría sanciona a 180 funcionarios públicos de Amazonas por corrupción

El gerente regional de Control de Amazonas, Roy James Salazar Caballero, manifestó que la Contraloría General de la República ha denunciado a 180 funcionarios públicos de la región Amazonas.

“Las denuncias son por mal uso del dinero en ejecuciones de obras, haber otorgado la buena pro a empresas que no les correspondía, colocación de funcionarios sin tener el perfil, haciendo el mal uso de maquinaria del Estado”, precisó.

Indicó que junto a un grupo especial de la Contraloría visitan la provincia de Bagua para fiscalizar la construcción del canal Valencia, que se ejecuta por un monto de 7 millones de soles en el distrito de Aramango, así como otro canal en el distrito de El Parco, valorizado en más de 5 millones de soles.

Indicó que en la inspección de la construcción de ambos canales de regadío se halló una serie de deficiencias, las cuales han sido comunicadas a la empresa constructora para el respectivo levantamiento de las observaciones.

“En caso que la empresa constructora y la entidad financiera no levanten las observaciones serán sancionadas y denunciadas ante los órganos competentes”, precisó.

Salazar dijo que es labor de la Contraloría comunicar las observaciones para que sean levantadas y la empresa tiene la obligación de cumplir con los términos de referencia, como está en el contrato y el expediente técnico, y las obras sean culminadas para que no sean afectados los agricultor de Aramango y El Parco, y no se cause perjuicio al Estado peruano.