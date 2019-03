Pequeña de un año es la nueva víctima de la temible "ameba comecerebros"

La temible "ameba comecerebros" sigue despertando el temor entre cientos de bañistas. Esta vez, la víctima fue una niña de un año y once meses de edad que habría sido detectada con este parásito luego de acudir, junto a su madre, a una piscina ubicada en la localidad de Ucubamba, en la región de Amazonas.

Visiblemente consternada, la madre de la menor narró que luego de asistir a esta piscina, su hija empezó a quejarse de intensos dolores de cabeza por lo que fue trasladada de inmediato a la sede del Hospital Regional de Lambayeque, donde le indicaron un tratamiento que , hasta el momento, no ha dado buenos resultados.

"Le detectaron una encefalopatía medio aguda y los enfermeros me dijeron que era causada por una bacteria [...] Mi hija empezó a decaer, le dolía la cabeza, no quería comer, se desesperaba. Por un momento estaba bien y en otro saltaba y gritaba.", narró Sandra Rojas Gordillo, madre de la menor.

Al ver que su hija no respondía a los medicamentos que le suministraron, la trajeron a Lima donde le detectaron un nuevo virus en la sangre. La joven denunció que los médicos aún no dan con su origen y que la falta de información por parte del personal del centro de salud la tiene aún más preocupada.

"Lo único que me dicen es que espere y que el medicamento le haga efecto pero ya estoy esperando una semana y no me dan buenos resultados [...] Lo único que quiero es que ella abra sus ojos y decirle cuánto la quiero", contó la madre, quien ahora necesita de ayuda para sobrellevar esta difícil situación.

En las próximas horas los médicos podrían dar un diagnóstico claro sobre lo que afecta a la menor.