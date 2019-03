Fueron víctimas de violencia y hoy luchan contra ella

Rosa Medrano (60 años, San Juan de Miraflores) e Hilda Parrillo (43 años, La Victoria) son dos madres de familia, líderes en sus comunidades, emprendedoras y empoderadas. Mujeres que sacaron adelante solas a sus hijos.

Pero para lograr esto debieron tomar la decisión más importante de sus vidas: romper el círculo de violencia al que por años fueron sometidas por parte de sus exparejas.

No conformes, desde hace algunos años se convirtieron en integrantes de la estrategia comunitaria 'Facilitadoras en acción' del programa contra la violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Visitan casa por casa llevando su testimonio y difundiendo tanto a hombres como a mujeres todos los tipos de violencia existentes, motivando a que las víctimas denuncien a fin de evitar que historias como las de ellas se repitan.

La lucha contra la violencia no podía tener mejores aliadas. Aquí sus testimonios.

Rosa Medrano

"A los dos años de iniciada la relación con mi exesposo los problemas comenzaron. Descubrí infidelidades y cuando se las reclamaba me tildaba de loca, me menospreciaba por mi físico y no quería que tenga amistades.

Tuvimos dos niños y una niña. Para mi tercer embarazo las discusiones aumentaron. No quería que tuviera a la bebé, me decía que era mi problema, pero al mismo tiempo siempre se disculpaba y prometía cambiar. Nunca lo cumplió.

Sí, también me golpeó. En una de esas agresiones, mi hija que ya estaba más grande salió en mi defensa y él estuvo a punto de agredirla. Fue así que dije no más y me separé. Fueron siete años de mala vida.

Me refugié en casa de mi madre, comencé a trabajar vendiendo postres y cenas. Les di educación a mis hijos y empecé una nueva vida. Hace seis años recibí una invitación de mi municipalidad para recibir capacitación sobre lucha contra la violencia. Aprendí y entendí la magnitud de lo que había vivido. Desde ese tiempo soy facilitadora y estoy muy contenta de hacer esta labor en mi comunidad".

Hilda Parrillo

"Recuerdo que terminé el colegio y me fui a vivir con él muy ilusionada. Al poco tiempo todo eso cambió porque el padre de mi primera hija bebía mucho, me humillaba y pegaba. Pensaba que me lo merecía por haber desobedecido a mis padres, ya que dejé mi casa por irme a vivir con él terminado el colegio.

Fueron 9 años de maltratos. Era tanta la manipulación que ejercía sobre mí, que creía que no sería capaz de salir adelante sola. Fue mi niña quien me pidió irnos y fue el impulso que necesité para separarme.

Por esos años fui por dos veces la oveja negra de mi familia: la primera por irme con él, la segunda por separarme. Y es que mi madre decía que debía estar con mi marido hasta el final.

Trabajé mucho y me independicé económicamente. Dos años después conocí a mi actual pareja con quien llevo 14 años. Al principio no fue fácil porque una como mujer sale herida y desconfía de todos, pero poco a poco me di cuenta de que esta relación era totalmente opuesta, mejor. También recibí una invitación para ser capacitada en lucha contra la violencia. Me convertí en facilitadora, mi esposo me apoya en esto, tanto que él también es un facilitador más".

Así funciona el programa

Desde el 2002 el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del MIMP ha reclutado a 11 mil 700 personas entre facilitadores y agentes comunitarios que contribuyen a erradicar la violencia contra la mujer.

El proceso formativo de cada facilitadora dura cuatro meses en los que se fortalecen capacidades en temas de derechos humanos, violencia familiar, sexual y otros delitos penales. Ya sea mediante campañas, ferias informativas o puerta por puerta, el objetivo es sensibilizar y orientar a las víctimas para que puedan denunciar a tiempo cualquier tipo de agresión. ❖

marcha #8M