En contra y a favor de la peatonalización de la plaza

José Victor Salcedo

Unos la apoyan, otros no. La decisión del alcalde de Cusco, Víctor Boluarte Medina, de reabrir casi toda la plaza Mayor al tránsito vehicular dividió a los cusqueños.

La noche del lunes, un grupo de ciudadanos, la mayoría ciclistas, hizo un plantón en este recinto público para cuestionar la decisión del burgomaestre.

Lamentaron que se priorice a los carros y no al peatón, en contradicción con lo establecido en el Plan Maestro del Centro Histórico y el Plan Concertado de Desarrollo Urbano. Ambos documentos técnicos están vigentes desde el 2013 y 2018, respectivamente.

Eduardo Viciñan, uno de los manifestantes, cuestionó que, para beneficiar a pocos y cumplir su promesa electoral, el alcalde adopte medidas populistas y afecte a las mayorías.

Añadió que la despeatonalización va en contra de la tendencia mundial de restringir el ingreso de vehículos a zonas monumentales de las ciudades históricas. “Lo que dice el alcalde es que no porque otros lo hacen él lo va a hacer. ¿Nosotros somos extraterrestres, la gente no respira, no somos humanos?”, dijo.

Por peatonalizar

Varios expertos consideran que reabrir la plaza Mayor es una decisión que desprotege el patrimonio y representa una traición del alcalde al Cusco.

El extitular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, David Ugarte, escribió un extenso artículo en el que sustenta la necesidad de cuidar el patrimonio, lo cual implica necesariamente el cambio de las vías de uso vehicular a peatonal.

“Todo proceso de peatonalización trae conflictos en la mayoría de casos. Estos conflictos se han resuelto con el permanente diálogo, educación y generación de conciencia ciudadana. Esto, hasta hacer entender a la población por qué es importante en ciudades que son patrimonio cultural de la humanidad”.

En este grupo, también está el exregidor Aarón Medina, quien recordó que la peatonalización empezó a discutirse todavía en 1971.

A favor de vehículos

Hay quienes respaldan la decisión de Boluarte. Los que están en ese grupo piensan igual que el alcalde: no hay documentos técnicos que respalden la peatonalización como un paso para garantizar la preservación del Centro Histórico. Ciudadanos como el presidente del Centro Histórico de Cusco, Adolfo Echarry, consideran que cerrar la plaza no resuelve el problema de deterioro del patrimonio. “Una peatonalización no es absoluta en ninguna parte del mundo. No se puede impedir el acceso por emergencia”, anotó.

Asimismo, la presidenta del barrio de San Cristóbal, María Dolores Vargas, agradeció la decisión. “Sentimos respirar aires de dignidad en el centro”, dijo. Insistió en que la restricción fue un capricho de la anterior gestión.

El presidente de la Comisión de Tránsito del Concejo Municipal, Edson Salas, aseguró que para reabrir la plaza hubo un estudio de conteo vehicular y aforo peatonal en el centro de la ciudad. También, se consultó a los vecinos del Centro Histórico. Añadió que la habilitación de la circulación vehicular permite resolver el problema de conectividad que tenían los vecinos de varios barrios tradicionales.ϖ

Alcalde Boluarte y su primera crisis

El retorno de los vehículos a la plaza Mayor de Cusco se convirtió en pocos días en la primera gran crisis que debe enfrentar el alcalde Víctor Boluarte. En varios medios y redes sociales, recibió duras críticas.

Ni siquiera la condena a dos años de prisión suspendida que le impuso el juez del Cuarto Juzgado Penal de Cusco, Jimmy Manchego, a inicios de enero, le había ocasionado tantos cuestionamientos.

No obstante, el alcalde se mantiene en sus trece y, según fuentes ediles, no dará marcha atrás. Insistirá en que su decisión tiene aval de un estudio de conteo vehicular y aforo peatonal, y una consulta a vecinos del Centro Histórico.