Cusco: víctimas de accidente llevan once días desaparecidos en río Velille

Once días han pasado desde el trágico accidente ocurrido en el distrito de Velille en Cusco y hasta el momento no se puede encontrar los cuerpos de las once personas que cayeron al río y están desaparecidas.

Cada día que pasa, los familiares de los desaparecidos comienzan a perder las esperanzas. Aunque por momentos, sienten tranquilidad conforme se van sumando más personas a la búsqueda.

Este domingo, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, arribó al lugar del accidente en Cusco, a bordo de un helicóptero para colaborar con las labores de rescate. Entre los once desaparecidos, hay algunos arequipeños.

Con ayuda del helicóptero, la autoridad acompañado del conocido rescatista Eloy Cayca, sobrevoló las zonas de Velille, Santo Tomás y Apurímac, donde el río continúa su cauce y donde se presume, podrían estar los cuerpos varados.

El último sábado llegaron también al lugar ocho buzos de la Marina de Guerra del Perú, quienes colaboran con el rescate de los cuerpos bajo el agua.

PIDEN MAS APOYO

Los familiares de los desaparecidos reclamaron que hasta el momento no se hace presente los gobiernos regionales de Cusco ni Apurímac. En las provincias de Canas y Espinar se vienen realizando actividades para conseguir dinero y apoyar en los gastos que demanda la estadía de los familiares.

Otras entidades que colaboran con los gastos y estadía son los municipios de los distritos de Velille, Chamaca y la municipalidad provincial de Chumbivilcas.

Los vecinos de Velille alojan de manera desinteresada a los familiares en sus casas y les dan comida gratis. Pese a todos estos esfuerzos, los familiares piden que se realicen más acciones para encontrar cuanto antes a los desaparecidos.