Paracas: Senace desaprueba propuesta para modificar puerto

El pueblo de Paracas fue escuchado. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) desaprobó el proyecto que buscaba convertir al puerto de Paracas en un almacén de minerales y en un puerto multimodal.

Ayer, desde muy temprano, decenas de pobladores llegaron al local del Senace, en Miraflores, para exigir que la localidad no se vea afectada con un megapuerto que recibiría minerales y elevaría el número de naves, lo que contaminaría la Reserva Nacional de Paracas.

“Senace nos comunicó que el terminal portuario no superó las observaciones (...), estaba claro que la empresa iba a contaminar la reserva nacional; el estudio de impacto ambiental, no va. Estaban en peligro especies como el pelícano peruano, el gaviotín piquero, el gecko, entre otros. El puerto podría crecer para trasladar granos, materiales agrícolas, turismo, pero no para actividad minera”, indicó el dirigente Luis Bolívar.

Según el proyecto, el Consorcio Terminal Portuario Paracas construiría en la zona un almacén de concentrados de minerales, una planta de tratamiento de aguas residuales, una planta desalinizadora y un emisor submarino para vertimiento de salmuera.

Senace informó que la desaprobación se da luego de que dicho consorcio no pudiera levantar 33 observaciones de un total de 277 que le hizo la autoridad fiscalizadora ambiental.

Una de las observaciones era que no estaba claro cuántos vehículos circularían por día. Además, no se consideró la propuesta de ubicación del almacén de concentrado mineral.

La concesionaria no realizó el monitoreo de la evaluación de ruido, ni el estudio del tráfico nocturno, agrega la entidad.

En una reciente declaración, sin embargo, representantes del consorcio señalaron que el proyecto no originaria contaminación ambiental. ❖