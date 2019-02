Áncash: cárcel para sujeto que golpeó a patadas y puñetes a exconviviente en Nuevo Chimbote

Julio César Villón Ramos fue encarcelado en el penal de Cambio Puente por haber golpeado salvajemente a su exconviviente M.L.B.C. de 38 años en el distrito de Nuevo Chimbote, en la región Áncash.

El juez Javier Carrión Bazauri del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa ordenó nueve meses de prisión preventiva contra este facineroso.

Julio César Villón será procesado por los delitos de lesiones graves por violencia contra la mujer y resistencia a la autoridad. Además, la agraviada tenía medidas de protección a su favor para que el agresor no se acerque; sin embargo, el sujeto desacató el mandato judicial.

Al mediodía del último domingo, la víctima caminaba por inmediaciones de la urbanización Nicolás Garatea cuando repentinamente fue interceptada por Villón Ramos que la sujetó por uno de los brazos y le exigió retomar su relación sentimental.

Ante la negativa de la mujer, el sujeto le lanzó un cabezazo y varios puñetes, rompiéndole el tabique nasal, ocasionándole una hemorragia, para luego huir del lugar.

La Policía logró capturarlo horas después. En la audiencia de prisión preventiva, el agresor dijo desconocer que su víctima tenía tres medidas de protección dispuestas por el Juzgado de Familia, en la cual se ordenaba que Julio Villón evite acercarse a su expareja.

"Ella estaba peleando con su pareja y yo me he metido en esa pelea, esa señorita me busca a mí", dijo ante el juez. La agraviada narró que cada vez que se encontraba con Villón era constantemente agredida verbal y físicamente.