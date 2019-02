Nuevo aniego inundó viviendas en Villa El Salvador

Literalmente les quitaron el sueño. Los vecinos del asentamiento humano La Encantada en Villa El salvador vivieron en carne propia la desesperación de ver sus viviendas inundarse producto de la rotura de una de las tuberías ubicada en la avenida Olaya. El hecho ocurrió la madrugada de este martes.

Con ayuda de baldes y palas, los vecinos hicieron denodados esfuerzos para retener el agua que se discurría con fuerza por toda la vía y que; a pesar de ello, logró ingresar a las viviendas dejando varios artefactos electrodomésticos y muebles dañados. Los afectados tuvieron que dormir en la calle pues no tienen dónde quedarse.

Agentes de Sedapal llegaron a la zona para iniciar las labores de limpieza e informaron que el hecho ocurrió luego de que un vecino manipulara uno de los tubos de las conexiones. “El señor ha movido el tubo que tenemos y ahí lo ha dejado suelto. Producto de la presión del agua se ha volado la tapón”, dijo uno de los trabajadores de la empresa a los medios.

Por su parte, los vecinos responsabilizaron a Sedapal de los daños y pidieron a las autoridades ayuda para retirar el agua que yace empozada en sus inmuebles.

“Me duele porque mis hijos me han construido una casa para vivir porque soy una persona enferma pero hasta ahora Sedapal no me dice si va arreglar mi casa o no”, dijo entre sollozos una de las moradoras afectadas.

A la fecha se ha cortado el servicio de agua y luz hasta que culminen las labores de limpieza.