La lucha de George Forsyth por recuperar La Victoria [VIDEO]

Acompañado de la seguridad personal que el Estado le ha otorgado, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, recorre las principales calles de su distrito con el único objetivo de derrotar a las mafias y luchar contra la corrupción enquistada en parte de sus funcionarios.

Por ello, el burgomaestre ha despedido a más de 200 miembros del Serenazgo por tener antecedentes de extorsión, asesinato, microcomercialización y secuestro. En ese sentido, ha instalado su nueva base de Seguridad Ciudadana y su Gerencia de Ambiente con personas que están limpias de corrupción.

Tras cumplir un mes al mando de la Alcaldía de La Victoria, George Forsyth aseguró que el fútbol le ha dado ese liderazgo y piconería para sacar adelante a su distrito.

“Como no me va a quemar la sangre si veo que el Estado y la Municipalidad de Lima tiene totalmente abandonado un distrito tan importante […] Como podrán ver estamos rodeados de chatarra, a nadie le ha preocupado ordenar la casa. Cómo le vamos a exigir al vecino que mantenga su área limpia si nosotros no podemos mantener la casa. Tenemos que partir con el ejemplo”, aseguró el acalde edil a ‘Punto Final’.

El exarquero de Alianza Lima ha recibido una comuna quebrada pues la deuda total del municipio es actualmente de 579 millones de soles. De ese monto, 207 millones son deudas a AFPs, 116 millones a EsSalud, 47 millones a la Sunat y 49 millones a la ONP.

“Imagínate hasta donde llega la mafia. Por ejemplo, a los que vienen de Luz del Sur a verificar cómo está el alumbrado público le pagan para bajarle la electricidad a la luz. Esto con el objetivo de que en esa zona puedan robar”, añadió.

En otro momento, Forsyth mostró su indignación de que La Victoria cuente con solo 22 cámaras de seguridad cuando en realidad deben tener 700. Además, cuestionó que el distrito no cuente con una Fiscalía.

Asimismo, indicó que tiene claro el trabajo por realizar en La Victoria pese a que varias mafias se han atrevido ha amenazarlo con su familia.

Cabe precisar que La Victoria es el tercer distrito que más aporta al PBI nacional detrás de San Isidro y Miraflores con más de 2 mil 800 millones de soles anuales. El distrito tiene emporios comerciales como Gamarra, el Mercado de Frutas, la Parada, entre otros.

En solo un mes al mando de la alcaldía, Forsyth ya ha tenido dos reuniones a puertas cerradas con el presidente Martín Vizcarra, ministros de Estado y gerente municipales. Esto a fin de redoblar el número de policías en La Victoria, peatonalizar todo el damero de Gamarra, emprender las obras de agua y desagüe en el Pino y San Cosme, entre otros.