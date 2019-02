Benjamín necesita apoyo y espera que se reglamente ley de enfermedades raras

Sus párpados inferiores caídos no demuestran tristeza. Benjamín tiene seis años, tantos como el número de operaciones que ha resistido, y es un niño que disfruta vivir. Ello, pese a haber nacido con el síndrome de Treacher Collins, una de las enfermedades consideradas raras que no son atendidas en el Perú, pues, aunque existe una ley que declara de interés nacional su tratamiento, aún no es posible aplicarla porque su reglamento no es aprobado desde hace 8 años.

Este síndrome es un mal congénito causado por una mutación genética del cromosoma 5, que influye en el desarrollo facial, y afecta a uno de cada 50 mil nacimientos.

Uno de ellos es Benjamín, un pequeño que vive con una malformación craneofacial, lo que le impide hablar o respirar bien, mientras no reciba un adecuado tratamiento. Sin embargo, con sus expresiones es capaz de demostrar lo que más le gusta hacer: jugar con el celular y escuchar música con sus casi imperceptibles oídos.

“Es un regalo de Dios, pero al principio fue difícil aceptar. Cuando salí del hospital me puse a llorar, miré al cielo y prometí que lo cuidaré, incluso más a que mis otros hijos”, cuenta Ezequiel Jiménez, padre de Benjamín.

Pero en ese momento lo más preocupante que le pudieron decir a Ezequiel y a Yuvana Torres, su esposa, fue que en el Perú no existen especialistas para tratar este mal, por lo que debían buscar la manera para que su hijo salga adelante.

Desde entonces, con el apoyo de algunas personas caritativas, Benjamín ha sido operado seis veces, lo que ha ayudado a mejorar su calidad de vida. Todas las intervenciones fueron en Estados Unidos.

SIN REGLAMENTO

En el Perú, al menos 2.5 millones de personas viven con una de las 399 enfermedades raras diagnosticadas por el Ministerio de Salud (Minsa). Pueden haber más, pero no existe un registro oficial.

Se reitera que han pasado 8 años y aún no puede hacerse efectiva la Ley Nº 29698, que declara de interés nacional y preferente atención el tratamiento de personas que padecen de enfermedades raras o huérfanas, porque no se reconoce el reglamento.

Según explicó María Lourdes Rodríguez, presidenta de la Federación Peruana de Enfermedades Raras o Huérfanas, desde diciembre, este documento ya no tiene ninguna observación, por lo que debería haber sido firmado y publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Se espera que esto se dé antes del 28 de febrero, día en el que se conmemora la lucha contra ellas.

“Los pacientes con bajos recursos son quienes padecen más en esta lucha desconocida por el Estado. El país camina de espaldas a nosotros”, dijo.

BUSCan ayuda

La madre de Benjamín duerme todas las noches con el niño entre sus brazos, por el miedo a que deje de respirar más de los segundos que su cuerpo puede resistir. Sin embargo, con la extracción de los adenoides se pudo controlar la apnea del sueño y este temor se ha reducido. Por ello, confía en la importancia de las operaciones.

Hace un mes, una nueva oportunidad de ayuda a Benjamín llegó desde el hospital Children de Cincinnati en EEUU. Allí le podrán realizar una nueva operación a la mandíbula y reconstruirán sus oídos.

Pero uno de los requisitos del hospital es que la familia demuestre el sustento económico de los gastos extras a las operaciones, por lo que, al no tener apoyo del Estado, necesitan el de todos nosotros.❧

