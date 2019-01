Calificación con letras se aplicará desde marzo para más de 2 millones de escolares

Desde este año, más de 2 millones y medio de estudiantes de secundaria serán calificados por letras y ya no con el método vigesimal, en el que 0 era la menor nota y 20 la mayor, según lo dispone el Ministerio de Educación (Minedu).

Esta medida, que permitirá a los padres conocer al detalle las debilidades y fortalezas de las competencias de sus hijos, se aplicará a más de 14 mil 600 colegios públicos y privados con el referido nivel, según las últimas cifras del sector. Esto como parte de la implementación del Currículo Escolar, que ya rige en inicial y primaria.

Pero, ¿en qué consiste? En las libretas, los maestros calificarán los 11 cursos con las letras AD, A, B y C, de manera bimestral o trimestral. Sin embargo, en la parte inferior del documento habrá un cuadro que detallará el significado de estas escalas, así como la medición por competencias.

Estas últimas están referidas a los saberes, capacidades y aptitudes aplicadas por los escolares en la resolución de problemas reales y de su vida diaria. Así, por ejemplo, en Comunicación, las competencias estarán referidas a la producción de textos, expresión oral, pensamiento crítico y otros.

Pues bien, estas competencias serán calificadas en cuatro escalas: Logro Muy Satisfactorio (LMS), Logro Satisfactorio (LS), Logro Básico (LB) y Logro Inicial (LI), las cuales estarán acompañadas por una explicación del docente. “El Logro Básico es el corte mínimo, que quiere decir que el alumno ha logrado la competencia por lo menos en un nivel elemental”, afirmó la viceministra de gestión pedagógica, Susana Helfer.

En ese sentido, un alumno que registre más de tres áreas con Logro Inicial no podrá pasar de año. Esto; sin embargo, podría variar según el grado.

En el caso de los alumnos de quinto de secundaria, las calificaciones serán traducidas a una escala del 1 al 4. Esto para obtener un promedio y que puedan ser ubicados por orden de mérito, lo cual es requerido por las universidades.

debe ser progresivo

Para el exministro de Educación Idel Vexler, este cambio de calificación resulta positivo; sin embargo, debe aplicarse de forma progresiva y no a los 2 millones de escolares. “Aplicarlo sin capacitar a maestros y sin procesos de familiarización, sería un error. Debe comenzar con un plan piloto para 200 colegios”, indicó.

La medida también ha generado cuestionamientos por incorporar la nueva escala cualitativa y no mantenerse solo con la de la A a la C. Al respecto, el Minedu indica que esta última daba a entender que A era aprobado y C desaprobado. “Si en la competencia de producción de textos un alumno tiene C, se creía que estaba mal. Lo que queremos es que se entienda que no está jalado, sino en un Logro Inicial, y ahí el docente podrá trabajar”, dijo Helfer. ❧

no en pruebas