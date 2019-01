Gasco confirmó la contratación de extranjeros en MPCh

Pese a la desazón que ha originado en los servidores ediles la contratación de ciudadanos venezolanos en la municipalidad de Chiclayo, el alcalde Marcos Gasco Arrobas aseguró que no hay problema en hacerlo si es que cumplen con los requisitos y la meritocracia.

Aunque Gasco no solo causó opiniones encontradas por este tema, sino también al aceptar que se reunió en diferentes oportunidades con el cuestionado fiscal Abel Concha, quien cumple 18 meses de prisión preventiva por su presunta vinculación con la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.

No lo descarta

Ayer el sindicato de empleados realizó un plantón en la sede municipal en rechazo a que venezolanos sean contratados, para exigir el cumplimiento del pacto colectivo firmado por el exburgomaestre David Cornejo Chinguel y por el desacuerdo en el incremento de la remuneración del alcalde en una época de crisis financiera.

En ese contexto, Marcos Gasco dijo: “No descarto contratar venezolanos, si están con permiso laboral se puede hacer. Yo soy uno de los que están reclamando por el desorden que muchos venezolanos hacen en las calles de la ciudad. No estoy en contra de contratarlos”.

Empero, ante la pregunta de priorizar en el trabajo a los lambayecanos respondió: “...Si cumplen con los requisitos y la meritocracia que estamos implementando yo no estaría en desacuerdo, pero tenemos que ver todas las aristas”.

Contratos CAS

Por su parte el secretario general del sindicato de empleados, Rafael Margaret Reyes, señaló que en menos de 15 días en la municipalidad se firmaron 96 contratos CAS, de los cuales ocho pertenecerían a venezolanos.

Es por eso que al preguntarle al primer vecino de Chiclayo si hay extranjeros laborando en el ayuntamiento, dijo creer que sí. Empero, al insistirle, consideró como su mejor expresión: “Puedes averiguarlo, yo estoy en muchas cosas. Tú eres periodista”.

Tampoco tuvo una respuesta por la supuesta estrecha amistad entre el gerente general Cristian Rosenthal y quien sería su asistente, la venezolana Luz Veira. “Eso no lo creo”, expresó de manera escueta.

A su turno Márgaret denunció que la asistenta de Gerencia ganaría 6 mil soles, pues el cargo equivale a una Subgerencia. El sindicalista no dudó en exigir el currículo vitae de Veira, así como la revalidación de su título para poder ejercer, pues de lo contrario, dijo, se vulnerarían las normas.

Acepta reunión

“Sí me he reunido con el fiscal Abel Concha, él es mi amigo, pero jamás me han propuesto nada”, remarcó Gasco Bravo.

Agregó: “Nos hemos reunido varias veces. Todos tenemos un amigo que puede tener problemas, las suspicacias las pueden generar cuando quieran o crean conveniente. Jamás me van a ver envuelto en actos de corrupción”.

“Yo no he sabido de los temas que lo sindican (en alusión a Concha). Yo he ido a ver al fiscal Juan Carrasco y le he dicho todo lo que yo sé... Yo no estoy incluido en ninguna investigación”.

También aceptó haberse reunido con Willy Serrato, pues dijo postuló por Podemos por el Progreso del Perú (PP), partido por el que él candidateó en las últimas elecciones de octubre de 2018.

Cabe indicar que Serrato declaró a la Fiscalía que Gasco se reunió con Abel Concha en una discoteca. Es preciso señalar que ya en diciembre de 2018, el colaborador eficaz “El Moralista” precisó una información similar.

También lo hizo el exregidor de la municipalidad de Chiclayo, Alfredo Montenegro, quien tiene prisión preventiva por ser miembro de la red criminal, cuyo cabecilla sería el exalcalde David Cornejo.

Intervención de OCI por gerentes

Ante la Oficina de Control Institucional (OCI) se denunció la designación de funcionarios presuntamente irregular. Así lo informó el dirigente Rafael Margaret, quien indicó que se expuso a la autoridad de control que algunos gerentes y subgerentes no cumplen con el perfil profesional ni con lo que dispone el Manual de Organización y Funciones (MOF).

“Es el caso del subgerente de Imagen Institucional (José Zegarra), así como del responsable del área de Comercialización”, enfatizó.

En tanto, el ex trabajador edil Lucio Ballena indicó que presentó en la Contraloría General de la República una queja por el aumento del sueldo del alcalde y de los 15 regidores.