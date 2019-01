Disfrutan de playa Agua Dulce a pesar de presencia de gusanos

En este verano 2019, las playas de la Costa Verde son visitadas frecuentemente por los limeños, siendo la playa Agua Dulce la más concurrida a pesar de ser una de las más contaminadas por basura, animales muertos y gusanos.

Este domingo, reportaron la presencia de gusanos en la arena de un sector de la playa Agua Dulce, ubicada en Chorrillos. Estas larvas estaban cerca a las aves muertas en la zona y a pesar de ser notoria la contaminación, los bañistas permanecían en la playa sin medir las consecuencias, según informó el Diario Ojo.

Otra playa consideradas no aptas para el público es La Caplina, ubicada en el mismo distrito, pues no presenta calidad de limpieza y no cuenta con servicios higiénicos.

Playas saludables

A través de su portal, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), del Ministerio de Salud (Minsa), considera a la playa Agua Dulce como no saludable por no cumplir con una calidad microbiológica del agua aceptable.

Este portal está disponible en su página web y en el aplicativo móvil 'Verano Saludable', con la finalidad de que los ciudadanos puedan identificar a las playas y piscinas saludables.

Hace una semana, el Minsa anunció que iba a intensificar la vigilancia con inspecciones semanales, en playas del litoral peruano, a fin de proteger la salud de los usuarios. Además, pidió que los ciudadanos cumplan también con no contaminarlas.

“La población debe tener conciencia de no ensuciar las playas, mientras que las autoridades municipales deben cumplir con el recojo oportuno de los residuos”, dijo Ana Che León, de la Digesa.

El titular de la Digesa destacó que se han intensificado las labores de vigilancia y control,, así como en piscinas públicas y privadas a fin de que los ciudadanos puedan conocer en tiempo real los espacios más seguros.