Susel Paredes reveló que personas ligadas a la mafia en La Victoria la visitaron

La gerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Victoria, Susel Paredes, reveló que en los últimos días personas ligadas a las mafias de cobros de cupos en Gamarra y sus intersecciones la han buscado en su despacho.

Según indicó el diario 'Ojo', en lo que va de los 13 días de la nueva gestión edil ha recibido dos visitas de sujetos desconocidos pidiendo trabajo en el palacio municipal.

“La primera vez fueron tres personas, con ropa de construcción civil, que me dijeron que querían trabajar. Les respondí que acá ‘estamos completos’. No, pues, mami, ¿cómo hacemos?, ¿quieres que robe o trabaje?, me dijeron”, sostuvo la también exfuncionaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Asimismo, detalló que la segunda visita fue cuando sujetos la esperaron en los exteriores de su oficina ubicada en el barrio de El Porvenir, donde según reveló ya tomó todas las medidas de seguridad al respecto.

“Mami, ¿quieres que trabaje o que robe?, me dijeron. Les volví a decir criollamente que ‘no hay chamba’”, agregó Paredes.

Tras ello, reveló que alrededor de 20 grupos mafiosos lotizaron las calles de Gamarra bajo sus funciones de personal de Serenazgo. Esto tras la captura de la organización criminal ‘Los Intocables Ediles’ presuntamente liderada por el exalcalde Elías Cuba.

“Eran los propios serenos los que estaban lotizando el distrito. Había una organización criminal, entonces hay que desmontarla. Se van todos”, subrayó.

Como se recuerda, el exfutbolista George Forsyth asumió funciones como alcalde de La Victoria y en el primer día de su gestión realizó un lavado de la bandera de su distrito como acto simbólico de la lucha contra la corrupción.