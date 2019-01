Feminicidio: el escalofriante testimonio del asesino de Ingrid Arizaga [VIDEO]

Tras ser capturado por la Policía Nacional, Sandro Gino Villegas Arévalo brindó su testimonio al haber asesinado a sangre fría a su exesposa Ingrid Arizaga Bandin en un mercado de Bellavista, Callao.

“Quería volver a estar junto con ella, me empezó a hablar mal, me ofusqué, ella se ofuscó e hice lo que hice, un acto negativo", reveló el asesino.

Según explicó el sujeto, acudió al centro de abastos donde Ingrid trabajaba como mesera para reprocharle por qué no le contestaba el celular.

"Salí de mi trabajo, me puse mi saco y salí para el mercado Santa Rosa. Me encontré con ella en el puesto. Le digo: 'Ingrid, qué pasa por qué no me contestas el celular. Ella me responde: 'Es que estoy trabajando', 'Pero si estarías trabajando no estarías en WhatsApp'".

El feminicida indicó que sospechaba que su exesposa salía con otro hombre. “Ingrid somos grandes, somos adultos si no me quieres dímelo no me engañes por tratar de agarrarme de tonto”.

Cabe precisar que Villegas Arévalo, quien trabajaba en una empresa de seguridad que brinda servicios para el Ministerio de la Mujer, era el padre de los cuatro hijos de Ingrid Arizaga.

"Posiblemente los celos me llevaron a hacerlo. Le hablé, le dije 'Ingrid vamos a arreglar la situación por el bien de los bebés'. Me dice: 'Anda vete que estoy trabajando, me van a botar del trabajo'. Me descontrolé, saqué mi arma y le disparé", continuó el asesino.

Una persona impulsiva, agresiva, intolerante y con baja autoestima fueron las características que se revelaron en los exámenes psicológicos realizados a Sandro Gino Villegas Arévalo.

El criminal fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar para las investigaciones correspondientes.