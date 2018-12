Cadena perpetua para jefe scout que violó a niño durante tres años

Jean Carlos Castro Bazán, representante de los Boy Scouts en Lince, fue acusado de abuso sexual en el 2015, debido a que violó a un niño durante tres años. La Corte Suprema le acaba de ratificar la cadena perpetua, además de imponerle una reparación civil de 120 mil soles.

El sujeto era un jefe de manada, lo que significa que tenía a su cargo un grupo de niños de entre 7 y 11 años de edad. Uno de estos menores fue la víctima de Castro Bazán durante tres años.

La historia comenzó en el 2012, cuando el Scout se ganó la confianza de la madre del niño. ‘‘Lo llevaba a su casa a violarlo cuando supuestamente estaba jugando en el parque Castilla. Lo llevaba a su departamento a violarlo. Cuando entraban a un baño público también lo violaba ahí’’, relató la madre del menor para Perú21.

Según dijo la mujer, solo el primer año el abuso sexual fue sin penetración, los otros dos años sí hubo.

Jean Carlos Castro Bazán tenía amenazado al menor, este le decía que mataría a su madre, tal como supuestamente lo había hecho con su abuela. El hombre le hizo creer que era el responsable de la muerte de ella.

Durante tres años el niño no dijo nada. Sin embargo, tal como cuenta la mujer, un día saliendo de un club en el 2015, el menor comenzó a insultar al agresor. La madre se sorprendió y le preguntó qué le pasaba.

El menor no soportó más la situación que vivía y le contó todo defrente a su progenitora: ‘‘Jean Carlo me ha violado’’.

El sujeto increpó al menor e incluso lo empujó contra una pared en donde con groserías le preguntó qué le pasaba. El menor no dudó en reafirmar lo que había dicho minutos antes: ‘‘sí, tú me has violado, tú me has mentido’’, dijo él.

Jean Carlo Castro Bazán fue capturado en febrero del 2017 en la ciudad de Chiclayo. Actulamente se encuentra en prisión y la Corte Suprema acaba de ratificar la pena máxima. Además, ahora tendrá que pagar una reparación civil de 120 mil soles.

El niño, víctima de violación durante años, aún se encuentra en terapia psicológica. Él tiene ansiedad y ha desarrollado mucha migraña, según cuenta la madre. ‘‘Ha pasado por varios procesos, al principio estaba muy temeroso de todo. Poco a poco con la terapia él ha ido mejorando, pero sí sabemos que el proceso va a ser largo’’, dijo la mujer, quien hasta ahora no puede creer todo lo que tuvo que vivir su hijo.