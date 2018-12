Lima: incendio en edificio dejó a 160 familias en la calle

“¿Navidad? Ahora ya no quiero pensar en eso. Estaremos aquí, en la calle, por el fuego”, se lamenta Marlene, una de las damnificadas del edificio de la antigua Cooperativa Santa Elisa, donde la noche del sábado un incendio dejó a 160 familias sin hogar en el Centro de Lima.

Ellos habían tomado posesión de la edificación, que desde hace 20 años quedó abandonada, y habían instalado módulos con material prefabricado. La mayoría son comerciantes ambulantes.

Ahora, quienes vivían en este inmueble de la cuadra 8 del jirón Cailloma –sede también de los exfonavistas– son como una gran familia que comparten agua y alimentos que les son alcanzados por los vecinos e instituciones.

Pese a que fue declarado inhabitable por bomberos y Defensa Civil, unas 20 personas burlaron el control policial e ingresaron al predio para rescatar algo de valor.

Difícil momento

Escombros y cenizas es lo único que ha quedado. “Cuando me di cuenta, ya el fuego estaba en mi casa. No me dio tiempo de sacar nada. El fuego consumió todo, mis ahorros, mi ropa, todo, solo saqué a mis hijos”, dijo una mujer que durmió sobre cartones.

Algunos de los vecinos denunciaron que no se trató de un accidente, sino de un incendio provocado. Así, acusaron a Fernando Palazuelo, un empresario que habría pretendido desalojar a las familias que vivían en el inmueble.

“Acá han ocurrido cuatro incendios, en el 2013 incluso murieron dos personas”, reveló uno de los agraviados.

Al respecto, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta, anunció que su portafolio está realizando las coordinaciones necesarias para la entrega de carpas a las familias.❧