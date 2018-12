Entre lágrimas comuneras de Cusco reclaman ayuda a ministro de Agricultura [VIDEO]

El ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, tuvo una visita accidentada en Cusco. En horas de la mañana del último jueves, un grupo de manifestantes protestaron en su contra llevando en mano sus cultivos secos. Comuneras, entre lágrimas y gritos, hicieron evidente su indignación ante lo que aseguran es una muestra del olvido de las autoridades.

La protesta se suscitó en el distrito de Zurite, de la provincia de Anta, Cusco; mientras el titular de la cartera de Agricultura presentaba por lo alto un nuevo tipo de papa. De pronto llegó un grupo de hombres y mujeres del campo quienes exigieron a la autoridad declarar el distrito de Anta en emergencia, ante las inclementes heladas y sequías que han afectado gravemente a los cultivos.

"Nosotros hemos venido, no a saludar al ministro, no al lanzamiento de la papa, hemos venido a hacerle ver el dolor de nuestro sembrío, del daño de la naturaleza a nuestros cultivos. No hay papa ni maíz, no hay nada”, dijo notablemente indignada uno de las agricultoras.

Por otra parte, también criticaron la labor del parlamentario por Cusco, Wilbert Rosas. Agricultores aseguraron que el congresista se ha olvidado del distrito de Anta. Manifestaron que son varias las autoridades que han hecho oídos sordos antes los pedidos de la comunidad por la afectación en sus cultivos.

Debido a las intensas heladas y sequías registradas en diversas provincias en Cusco, son varias las familias damnificadas debido al perjuicio en sus cultivos. En el distrito de Anta, son más de 1 500 hectáreas de maíz y papa perdidas. Ante esta difícil situación, el director de Agricultura, Orlando Cortés del Castillo ha pedido que se declare en emergencia las zonas afectadas.