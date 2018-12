Los 120 becarios que estudiarán en las mejores universidades del mundo

La trujillana Carol Flores ha logrado una primera meta: iniciar sus estudios de PhD en Ingeniera Bioquímica en el Reino Unido. Ayer su nombre figuraba en la lista de jóvenes que podrán continuar su formación en el exterior gracias a la beca Presidente de la República que otorga el Estado. Fue durante una ceremonia presidida por el ministro de Educación, Daniel Alfaro.

Carol Nathaly, de 28 años, tiene ahora un nuevo reto. Ella concluyó su carrera universitaria y una maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En los próximos meses hará el PhD en el University College London.

"Yo nací en Trujillo pero crecí y estudié la secundaria en Santiago de Challas, provincia de Pataz (La Libertad). Mi mamá es enfermera en la posta de Santiago de Challas y está a cargo de la farmacia. Desde los cinco años viví ahí. Mi papá tenía una pequeña tienda", comenta la becaria.

La empeñosa estudiante relata también que durante la primaria y secundaria ocupó el primer puesto y en la universidad egresó en el primer lugar de su promoción en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, en San Marcos.

"Creo que investigar es crear conocimiento y bienestar social a través del conocimiento. En el Perú hay mucho por investigar porque es un país rico en diversidad", sostiene la becaria.

No es la única. Según el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), unos 120 jóvenes talentosos y con insuficientes recursos económicos tendrán la oportunidad de estudiar maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo.

"Este año hemos pasado de 50 a 120 becarios, son casi 2,5 veces más de lo que se había pronosticado a principios de año. Seguimos potenciando el talento de estos profesionales que nos representarán y destacarán en las mejores universidades del mundo", señaló el ministro Alfaro.

Todos estos jóvenes serán apoyados por el Estado peruano tras haber ganado la beca Presidente de la República del Pronabec.

La subvención cubre el costo de matrícula y pensión, pasajes internacionales, alimentación, movilidad, alojamiento, seguro médico internacional, materiales de estudios, entre otros beneficios.

Universidades de prestigio

- Los estudiantes tendrán la oportunidad de seguir una maestría o doctorado en Harvard University, University of Edinburgh, Yale University, University College London, University of Melbourne, LMU Munich y University of Sidney, entre otras universidades de renombre en el extranjero.

- La convocatoria de este año ha demandado al Estado una inversión de 9,55 millones de soles.