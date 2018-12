Las mentiras de Elmer Cáceres Llica [VIDEO]

El ex alcalde de Caylloma y actual postulante en segunda vuelta al Gobierno Regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica desató su discurso contra los medios de comunicación durante su mitin de cierre de campaña en el distrito de Chivay (Caylloma), la noche del miércoles. Señaló también que teme por su vida. Asegura que hay interés de parte de la empresa minera Cerro Verde porque no salga elegido como gobernador.

“Esta noche me dirijo a la prensa porque me siento en familia. Me están haciendo bullying, me están dando un trato que no merezco porque soy provinciano”, empezó el Cáceres Llica.

Sin rodeos señaló que La República, en su edición impresa, sacó una nota falsa acerca de una denuncia de violación y cuestionó que se hiciera público después de ser acusado hace 14 años. “¿Porqué no se hizo antes? ¿Por qué en época electoral? Esto es evidentemente guerra sucia”, replicó. También dijo que pasado el 9 de diciembre presentará una denuncia penal contra este medio por publicar la nota.

Señaló que los medios de comunicación local están atacándolo únicamente a él de forma masiva y no sacan denuncias en contra de su contrincante. Se refirió a la denuncia que tuvo por la falsificación de documentos con los que postuló en los comicios del 2010. “Yo les dije que era mentira, pero ellos todos los días sacaban noticias y titulares y al final ayer me han absuelto, soy inocente, sin embargo esta prensa basura no dice nada, las radios no dicen que me han absuelto”, reclamó.

Sin embargo, Elmer Cáceres Llica no reconoce que este medio y otros sacaron la nota sobre su absolución del caso, el pasado 4 de diciembre, tanto en edición impresa como la digital.

Incluso también critica que se le sacara una nota en la que se indicaba que debía dinero a la Telefónica. “Me sacan en portada que debo 9 soles” dijo, pero en realidad se trata de una deuda de S/ 97.27 de hace más de mil días. Esa nota no solo fue contra Cáceres Llica, también se exponía la deuda de su contendor Javier Ísmodes con bancos y la Sunat.