Estudiantes de la PUCP exigen transparencia en devolución de cobros ilegales [VIDEO]

Aunque la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ya anunció que devolverá los cobros ilegales realizados desde 2012, los alumnos afectados consideran que esa decisión es insuficiente. En conferencia de prensa, los representantes de los estudiantes cuestionaron que el proceso sea tan poco transparente.

"Si bien la universidad dice que desde el 20 de diciembre se va a hacer efectiva esta devolución, no ha informado mediante qué procedimiento se va a hacer, no ha informado si los alumnos tienen que acreditar algo, no ha dicho si la devolución se hará en plazo de meses”, criticó Flavio Puchuri, secretario de Derechos Universitarios de la FEPUC.

En la misma línea se manifestó la estudiante Gabriela Arrunátegui, quién pidió aclarar con qué dinero se financiará la devolución de las moras que la PUCP cobró de forma irregular.

"Queremos saber de dónde va a salir ese dinero. ¿Va a salir de la plata de los estudiantes? Tenemos miedo que nos alcen la boleta para el siguiente ciclo y de ahí saquen más dinero para poder pagarnos (...). Por eso estamos pidiendo que una entidad externa investigue cómo ha sido y que los responsables se hagan cargo", declaró.

Por su parte, Víctor Villar, presidente del Centro Federado de Ciencias Sociales, indicó que es necesaria una reestructuración en el gobierno de la PUCP, pues las autoridades no brindan “información precisa acerca de cómo se manejan los gastos, en qué se invierte la plata de la universidad, por qué nos ponen en cada escala”.

"Nuestra propuesta de reestructuración va directamente a la forma cómo se estructura el rectorado y el consejo universitario. Lo que nosotros queremos es tener un tercio efectivo que la nueva Ley Universitaria obliga. Significa que un tercio de los representantes en ese consejo universitario deben ser estudiantes. (...) Ahora no tenemos ningún informe detallado de cuáles son las inversiones de la universidad, en qué gasta la universidad, cuánto exactamente recibe, quiénes son sus proveedores", dijo Villar.

Los estudiantes exigieron la renuncia de Marcial Rubio, actual rector de la universidad, y de su equipo de vicerrectores.

A su turno, Marisol Matienzo, representante de los estudiantes ante la Asamblea Universitaria, recordó que el próximo año se elegirá al nuevo rector de la PUCP. “Todavía no se ha definido la fecha exacta para la elección. Sin embargo, ya hubo un debate y lo que se ha visto es un cierto rechazo de algunos candidatos sobre algunas políticas”, aseguró.

DATO

Los estudiantes de la PUCP realizarán una vigilia el próximo 11 de diciembre desde las 8 de la noche. Se reunirán en el frontis de la universidad.