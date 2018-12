Surquillo: Estudiante denuncia a 'pepera' por drogarlo y robar su equipo fotográfico

Un joven estudiante de fotografía denunció haber sido víctima de robo por parte de una joven en el distrito de Surquillo luego que ambos pactaran encontrarse para poder a cabo llevar una sesión profesional.

El contacto entre la víctima y la mujer se dio a través de Facebook, hasta que finalmente acordaron encontrase en el mencionado distrito. El día de la sesión ambos fueron a un minimarket donde la acusada llegó a comprar una botella con agua.

Luego se dirigieron hacia un parque donde empezaron a conversar sentados en una banca. Tiempo después, por el lugar pasó otro joven vestido con chompa negra que saludó a la muchacha por unos segundos.

Fue en ese instante que el estudiante tomó agua de la botella que su acompañante le invitó; en los próximos momentos perdería el conocimiento y más tarde su equipo de fotografía, celular y billetera desaparecerían.

“Ella me decía: ‘´¿no tienes sed?, toma’, y (también) un cigarro. Desde ahí no me acuerdo nada. No me acuerdo en qué momento empiezo a caminar, no sé en qué momento ella se fue porque yo ya estaba con la dosis de la pastilla”, contó el joven, según recoge Latina Noticias.

Kevin Benitez contó que al recobrar el conocimiento el ‘case’ de su cámara y solicitó la ayuda de un serenazgo de Surquillo, quien le pidió taxi para que pueda regresar a su casa.

Si bien el hecho ocurrió en julio del año pasado, esta no sería la única vez que la mujer, identificada como Blanca Palomino de La Rosa, actuó de la misma forma junto a su pareja y cómplice Jorge García Lobatón. Para la Policía Nacional, ellos conformarían la banda delictiva ‘Los peperos de Surquillo’.

Otros jóvenes estudiantes de Comunicaciones han denunciado robos bajo la misma modalidad en la que le piden sesiones de fotografía, pero los terminan drogando y quitando todas sus pertenencias.

Por lo pronto, García Lobatón ya fue detenido, aunque la mujer de 19 años aún sigue con paradero desconocido. Se espera que él pueda brindar información para poder lograr su captura inmediata.

Panamericana Televisión también tomó conocimiento del caso y en su informe recoge conversaciones de Facebook donde Blanca Palomino reconocería que hace el uso de drogas con el fin de dopar a terceros.