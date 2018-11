Becerra quitará su apellido a menor de 4 meses que habría sido comprada

Tras ser implicado como financista de la banda "Los desalmados del tráfico humano", el exdirector general de la Policía, Raúl Becerra, señala que le retirará el apellido a la menor de 4 meses que registró como su hija pero que habría sido comprada. "No es justo que haya dado mi apellido a alguien que no es mi hija", señaló durante una conferencia de prensa que organizó ayer en su vivienda, en el distrito de Paucarpata.

Como se recuerda, Becerra es investigado por integrar una agrupación delictiva que captaba mujeres embarazadas que querían abortar a sus hijos para comprárselos y negociar con ellos.

El exjefe policial sostiene que nunca se enteró que su pareja Cinthia Tello Preciado, quien sería cabecilla de la organización, lo engañó fingiendo un embarazo porque dormían en cuartos diferentes. Dice que él confiaba que se realizaba los chequeos correspondientes pero nunca la acompañó porque ambos siempre estaban ocupados.

Según las declaraciones de Tello, ella sí habría estado embarazada, pero cuando perdió el bebé buscó otro para reemplazarlo. Lo hizo porque temía que Becerra la dejara. Ante esto, el exjefe policial dijo que nunca se dio cuenta de la pérdida, solo señala que Tello se fue a Trujillo para visitar a sus padres pero no recuerda la fecha.

También dijo no sospechar nada cuando Roque Yáñez, quien sería el encargado de captar a las embarazadas, hizo trámites para registrar a la menor y que Becerra solo firmó dichos documentos. "Cinthia solo me pidió mi DNI", dijo.

“No le he perdonado porque no me gusta que me engañen ni que me burlen”. Becerra actualmente está con comparecencia simple.

Niega su firma

Otro implicado en el caso es el médico Marco Zegarra, a quien se le acusa de haber firmado la constancia de nacimiento de la menor. Sobre ello, el galeno dijo que su firma fue falsificada y que procederá legalmente por ello.

Por su parte, la fiscal del caso, Rosmery Mendoza, señaló que hay el temor de que los implicados que no tienen prisión preventiva escapen del país. ❧