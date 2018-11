Estudiante que golpeó a hombre de 62 años en La Molina: “No soy violento” [VIDEO]

Hace unos días, un estudiante de 24 años agredió a un hombre de 62, luego de acusarlo de haber chocado su auto cuando transitaba por una calle de La Molina. Ahora el agresor se pronunció, dio su versión de los hechos y aseguró no ser violento.

Como se recuerda, el último martes en la avenida El Corregidor, el estudiante golpeó tan salvajemente a Santiago Rafael Zavala Manrique (62), que lo dejó con el riesgo de perder la vista en el ojo izquierdo.

A través de un medio de comunicación, Olaguibel Begazo se pronunció y ofreció las disculpas del caso, tras asegurar estar arrepentido por su accionar. "Sinceramente espero su pronta mejora", dijo.

Luego, el estudiante dio una versión diferente de los hechos denunciados por la familia del hombre de 62 años. Él dijo que descendió de su vehículo con el afán de dialogar y que Zavala Manrique fue quien comenzó con la agresión, empujándolo y propinándole un golpe en la cara.

"No me considero una persona agresiva ni nociva. En todo momento he tratado de conservar el diálogo (...) Las imágenes están claras. Ha habido una agresión primero hacia mi y luego yo he pasado de agredido a agresor. Sin embargo, no fue mi intención resolver el problema de esa forma ni mucho menos crear un daño físico en el señor", fueron sus palabras.