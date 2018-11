Muñoz se reunirá cada semana con los operadores del Metropolitano

La estabilidad del pasaje, la ampliación del servicio hasta Carabayllo y el descongestionamiento de las estaciones en horas punta. Estos fueron los principales temas que discutieron ayer, por más de una hora, el electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y los operadores del Metropolitano.

A esta primera reunión realizada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) también asistieron representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría.

A su salida, Jorge Muñoz anunció que cada semana se reunirá con los representantes de los concesionarios Lima Vías Express, Lima Bus Internacional, Transvial Lima y Perú Masivo, así como con el operador de recaudo ACS Solutions. Esto con el fin de encontrar soluciones antes del 1° de enero del 2019, cuando empiece su gestión municipal.

"Hemos hecho un diagnóstico de la situación del Metropolitano. Nos reuniremos de manera periódica con los operadores para ver acciones futuras. El martes tenemos una nueva mesa de diálogo", dijo.

A su turno, el representante del consorcio Lima Bus Internacional, José Luis Díaz, consideró importante que Jorge Muñoz los escuche a mes y medio del inicio de su gestión.

Sin embargo, aclaró que el alza del pasaje del Metropolitano, que va de Independencia a Chorrillos, podría decidirse en estos días.

Y es que si bien el pasado 12 de noviembre la tarifa del Metropolitano regresó a S/ 2.50, luego de que el Poder Judicial aceptara una medida cautelar presentada por la Municipalidad de Lima, podría volver a costar S/2.85, si es que la comuna metropolitana no instala el tribunal arbitral como se le ordenó.

Díaz señaló que el Poder Judicial le dio un plazo de 10 días hábiles al municipio de Lima, el mismo que se vencería este viernes o domingo. De no hacerlo, el alza volvería.

posibles soluciones

Para Jorge Muñoz se deben evaluar mecanismos para mantener el precio de S/2.50, como la deuda que tienen los operadores con la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) y los arbitrajes que le han ganado al municipio por las obras inconclusas (causa por la que no se contabiliza la concesión de 12 años).

Sobre este punto, José Luis Díaz destacó la presencia del MTC y el MEF para concretar la ampliación de la ruta troncal hasta Carabayllo.

sin castañeda

A la reunión también fue invitado el equipo técnico del actual alcalde Luis Castañeda Lossio; no obstante, éste no acudió. A través de un comunicado, informó que no formará parte de las convocatorias de Jorge Muñoz para dialogar con los operadores del Metropolitano, en cumplimiento de disposiciones de la Contraloría con respecto a la transferencia de gestión.

En respuesta, Muñoz precisó que no había ninguna interrupción de dicho proceso. "Así nos lo explicó el representante de la Contraloría. Es importante que las personas que tienen aún responsabilidad actúen y no dejen cosas pendientes".❧

en cifras

S/1.017

millones en compensaciones evitará pagar la comuna de Lima a los operadores.

700 mil

pasajeros debería llevar el servicio del Metropolitano, pero solo traslada 500 mil.