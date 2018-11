Exalcalde de Arequipa Alfredo Zegarra y funcionarios serán denunciados

El exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, será denunciado penalmente por el delito de negociación incompatible, por propiciar el convenio entre la Municipalidad Provincial y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La misma medida se dispondrá para los funcionarios municipales, Oscar Carrillo, Luis Begazo, Hilda Carpio, Oscar Muñoz y Carlos Perea. Esto por ocasionar una deuda de más de S/ 836 mil a la comuna.

Alberto Arteaga Solano, gerente regional de Control de la Contraloría en Arequipa, indicó que el informe de auditoría N° 859, que da cuenta del perjuicio, ya fue enviado a la Procuraduría de la Contraloría y será esta la que remita copias al Ministerio Público.

Como se recuerda, en abril de 2017 se aprobó en sesión extraordinaria de Concejo Municipal el convenio con la OIM. Esta entidad se debía encargar del proceso de licitación para la construcción del viaducto Salaverry. La obra, de un kilómetro de largo, uniría la zona de Vallecito con la avenida Venezuela a través de un túnel, proyecto que costaría S/ 107 millones.

La justificación para el convenio fue que la comuna no tenía la experiencia en proyectos de tanta complejidad. Sin embargo, la ley exige que argumenten y obtengan la venia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) antes de firmar el convenio, algo que no ocurrió.

En diciembre de 2017 la OIM entregó el informe del proceso de selección con los resultados al municipio provincial. Pero tras darse cuenta del craso error que cometieron, Zegarra decidió suspender todo, alegando que no se había pagado nada a la OIM y que incluso esta entidad no exigiría la deuda.

Sin embargo, para Arteaga el daño ya está hecho. "No importa si no quiere cobrar y se dice que aún no hay perjuicio. El delito ya está configurado y Zegarra y los funcionarios serán denunciados", aseveró el gerente regional de la entidad.

Sancionados siguen laborando

El representante de la Contraloría se refirió a las medidas cautelares que ponen los funcionarios sancionados para seguir laborando en las entidades públicas. Aseguró que esto causa molestia en la población, ya que no se nota el cambio.

Por este motivo, la Contraloría ingresó hace dos meses un proyecto de ley para eliminar esta falencia. Sin embargo, dijo, el Congreso no parece estar interesado en aprobarlo.