Presidente y tesorera de El Aposento Alto habrían sido inscritos sin su autorización [VIDEO]

Nueva revelación. Investigación determinó que el pastor Alberto Santana no habría sido el presidente fundador de la iglesia cristiana El Aposento Alto.

De acuerdo a la información de Reporte Semanal, Epifanio Nolasco fue el representante de la casa evangélica hasta el año 2002; sin embargo, dicha revelación resulta contradictoria pues el apóstol pidió acogerse como “colaborador eficaz” después de los escándalos que envolvieron a la iglesia.

Tras el alboroto que retumbó a la asociación religiosa, representantes de El Aposento Alto salieron a precisar los cargos en la jerarquía de la iglesia, no obstante, varios nombres que fueron mencionados llamaron la atención.

Durante el comunicado, Epifanio Nolasco figuró como el presidente de la iglesia evangélica y Gladis Diomedes Santos Benito como la tesorera, cargo que la ubica como la administradora de los diezmos que realizaban los cientos de fieles que llegaban todos los días a las asociación religiosa.

Ante esto, la mujer comentó que no estaba enterada del cargo que llevaba dentro de la organización pues nunca le pidieron su DNI ni se acercó a una notaria para el registro.

“Mi nombre no es así. Yo no sabía que me habían puesto como tesorera. Sabia algo que pertenecía a la directiva, pero no exactamente en que cargo”, comentó Santos Benito.

Misma situación habría alertado a Epifanio Nolasco, que según los documentos, fue presidente de El Aposento Alto hasta el año 2002. Sus familiares, al parecer, no habrían estado enterados del cargo, al igual que él.