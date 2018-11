Turista argentino contento porque serenos encontraron su celular en Cusco [VIDEO]

Su visita a la Ciudad Imperial le dejó más de un buen recuerdo a Germán Galetti, un turista argentino que había perdido su celular mientras caminaba por la Plaza Mayor de Cusco y que fue encontrado por agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial.

El turista contó que había perdido su celular por un descuido mientras descansaba en una banca de la plaza imperial. "Cuando me levanté no me di cuenta que se me había caído del bolsillo y me fui, luego una amiga me dijo que me estaba llamando y recién me percaté", contó Germán.

Germán agradeció el gesto de lo serenos por haber encontrado su celular y habérselo devuelto en buenas condiciones. "Buena gente los serenos, me voy contento de Cusco", dijo el turista, natural de Santa Fe.