Director de la Producción cuestiona falta de apoyo del Gobierno a la pesca

Lindberg Cruzado

Chimbote

El director de la Producción en Áncash, Ezequiel Mayo Lugo, cuestionó la falta de apoyo del Gobierno central al sector de pesca de consumo humano directo que en esta región da empleo a más de 80 mil personas.

Mortificado, declaró que el 2018 es uno de los peores años para este sector y responsabilizó directamente al Ejecutivo por emitir políticas y dispositivos solo de beneficio para la pesca industrial.

“La pesca artesanal está completamente abandonada, atraviesa un shock traumático y el responsable es el Ejecutivo, que con sus apetitos centralistas y egocentristas solo beneficia al sector de pesca industrial, la gran industria, título que los mismos empresarios se han otorgado”, pronunció.

El funcionario cuestionó que el Estado favorezca abiertamente a los pesqueros industriales y no apoye al sector de consumo humano directo, que agrupa a una mayor masa de trabajadores en el país.

No hay apoyo

“A los industriales los premia con una cuota de pesca de 3 millones 400 mil toneladas de anchoveta, mientras que al sector de consumo humano directo lo abandona. En Chimbote, donde se concentra la mayor cantidad de plantas conserveras, de curado y congelado de pescado, no hay apoyo. De las 27 fábricas que hacen conserva, 15 van a solicitar su licencia temporal, porque solo tres o cuatro han operado con normalidad este año. Hace siete años padecemos mientras a la gran industria se le sigue beneficiando desde el Gobierno central”, se quejó.

El director regional de la Producción se pronunció también en contra de la pesca exploratoria del jurel y la caballa, “porque están matando las gallinas de los huevos de oro de nuestro mar. El Estado no protege nuestros recursos, por el contrario, apoya la depredación, incluso por más que digan que no, la flota extranjera está operando dentro de las 200 millas, entonces qué hace la Marina de Guerra, dónde está el Ministerio de Defensa que no controla y vigila nuestro mar”, finalizó.