Las cuentas pendientes de Juan Luque con la universidad Andina

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez está en serios aprietos económicos. Se están demorando en pagar los sueldos a sus trabajadores. Anunciaron el cierre de tres filiales en Ayaviri, Ilave y Azángaro. Las razones de esta crisis tendrían un origen: la mala gestión del ahora gobernador de Puno, Juan Luque, que ocupó el rectorado (1999-2014).

La casa de estudios le inició una investigación interna por la compra irregular de un terreno en Chilpinilla, ubicado entre Hunter y Socabaya en Arequipa. Esta área de 66 094 metros cuadrados estaba destinada para ampliar la filial universitaria en la ciudad mistiana.

La Resolución N.° 0438-2018 de la casa de estudios indica que el Órgano de Inspección y Control (ORIC) también investigará a Julio Huamán (sucesor de Juan Luque) y a quienes resulten responsables.

Según explicó el rector transitorio, Ricardo Cuba, el informe final estará listo en un mes y no solo esperan imponer una sanción administrativa. De probarse algún delito penal, se procederá legalmente.

Transacción sospechosa

En 2014, uno de los accionistas, Luis Cáceres Velásquez, denunció ante el Ministerio Público cómo, en agosto del 2013, Luque y Julio Huamán Meza se habrían coludido para hacerse de una parte del dinero de la compra de las tierras.

Mediante la Resolución 186-2013, el Consejo Universitario autorizó la compra al propietario Benito Rondón Roque. Se pagaron seis millones 671 mil 372 dólares mediante dos cheques. Uno no negociable por 4 millones 291 mil 960 dólares y otro negociable por 2 millones 379 mil 411 dólares.

Sin embargo, el segundo cheque fue endosado a nombre de la abogada Carmen Salas Miranda, quien además cobra el dinero. La sospechas nacen al conocerse que Salas Miranda fue contratada como docente de la Universidad Andina en abril del 2013.

Todo esto fue denunciado ante el Ministerio Público en mayo del 2014 por Cáceres Velásquez, presidente vitalicio de la casa de estudios. Este cuestionó la compra y, además, presentó informes periciales que indicaban que los terrenos de Chilpinilla habrían sido sobrevalorados en más de 4 millones de dólares.

Tierras al agua

Todo esto ha perjudicado en sobremanera a la Universidad Andina. Primero, el predio estaba destinado para construir la ciudad universitaria de la casa de estudios; sin embargo, no puede usarse porque está zonificado como agrícola por el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y, además, el suelo no es propicio para edificaciones de más de dos pisos.

Segundo, las tierras se han convertido en un pasivo costoso para la casa de estudios, puesto que mensualmente deben pagar alrededor de 500 000 soles para pagar el crédito que se hicieron del banco. Además, la deuda ha crecido a algo más de 11 millones de dólares.

Esto ha causado una crisis económica en la Universidad Andina, por ejemplo, el mes pasado no se pagó a los docentes y, también, se hizo el anuncio del cierre de algunas filiales. Además, según explicó el rector transitorio, se tiene una deuda de 90 000 soles a la comuna distrital de Jacobo Hunter por concepto de arbitrios.

La República ha buscado sin éxito la versión de Luque, pero, en su momento, el hoy gobernador de Puno negó todo. Es más, alegó que la denuncia de Cáceres Velásquez era solo una venganza política en su contra. “Tengo conocimiento, pero yo no he autorizado los pagos, yo no he firmado nada”, señaló a un diario de Puno.

Además, Luque manifestó que el proyecto inicial no era para construir un edificio universitario, sino la Villa Universitaria. Una edificación destinada para la vivienda de aproximadamente 300 servidores, tanto docentes como trabajadores administrativos.

Construirán complejo deportivo

Fredy Andía, coordinador de la filial de Arequipa, ratificó la investigación y dijo que espera que haya resultados pronto. "Si hay dolo, que se denuncie", aseveró.

Sobre los terrenos, dijo que no estarían del todo perdidos. "Hay un proyecto para cercarlos y construir un complejo deportivo. Claro que primero debe solucionarse el problema judicial entorno al PDM", indicó.

Alertó que habría otro problema más, 5000 m² fueron entregados irregularmente a una empresa en forma de pago por unos supuestos servicios que dio a la Andina. Esto también en la gestión de Luque.