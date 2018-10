Leila Guerriero: Francisco es conservador como los otros papas

Juan Carlos Soto (Colab. Andrea Díaz)

A Leila la contactamos vía Spyke en Santiago. En la capital chilena dicta clases en una universidad. “Intentaré estar a la altura”, responde cuando le preguntamos sobre su azarosa misión, lidiar con dos titanes de las letras.

Entre Vargas Llosa y el escritor indio nacionalizado británico Salman Rushdie, Guerriero encuentra vasos comunicantes. Ambos son animales literarios, inmensos lectores, con gran disciplina y capacidad para el trabajo. Ambos labraron sus trayectorias literarias lejos de sus países nativos. Ambos se enfrentaron a la polémica pública por sus libros. Los versos satánicos fue considerado ofensivo para los musulmanes y los grupos radicales pusieron precio a la cabeza de Rusdhie. El escritor indio pasó una década escondiéndose para esquivar la muerte.

La ciudad y los perros, cuando se publicó en la Lima de los sesenta, decenas de ejemplares alimentaron una hoguera; la novela era considerada agraviante para el colegio militar Leoncio Prado. En realidad, dice Leila, se trata de dos tipos corajudos. La escritora argentina conoce a Mario personalmente, le hizo un perfil para el suplemento cultural de El País. Continúa sorprendiéndose por el entusiasmo y una curiosidad que no se agota pese al paso de los años en el Nobel peruano. A Rushdie lo conoce de lecturas.

Escribiste una columna sobre la falsa muerte de Diego Maradona en el Mundial de Rusia y reflexionabas sobre la dictadura de la inmediatez en los medios por publicar sin confirmar. ¿Cómo analizas este momento del periodismo en tiempos digitales?

Hay un discurso maravilloso de Sol Gallego-Díaz, directora de El País, que hizo una defensa encendida de las redacciones y el oficio del periodista, el profesional que chequea información. Que la tecnología a utilizarse no define a las redacciones, sino la cara de los periodistas. Además señala que el periodismo funciona como un defensor de la democracia. Que si las sociedades batallan contra las falsas noticias y esta superstición de la urgencia, el periodismo es más necesario que nunca, pero bien hecho. No soy optimista pero sí creo que en algún momento primará el sentido común. Volveremos a aplicar las mejores armas: chequear la información, que encaje dentro una hipótesis previa, no apresurarnos a publicar cosas porque son el run run mundial. Ahora, siempre hubo prensa sensacionalista que no verificaba pero la teníamos relacionada con el espectáculo; ahora todo eso transversalmente recorre al periodismo político. No creo que eso aniquile al periodismo.

*******

Leila nació en Junín, al noreste de Buenos Aires. No cree en Dios, tampoco le interesa el fútbol. En casa eran poco afectos a esa pasión que enfervoriza a la mayoría de argentinos. El desinterés era de su padre y tíos, quizá por su condición de inmigrantes (sirios). “A mi marido tampoco le gusta. Entonces no forma parte de mi mundo y tampoco es que me esté perdiendo algo”.

Pero en Argentina, sostenías en tu columna, que en el fútbol se pasa de un estado de ánimo a otro, de la euforia al derrotismo total. ¿Eso ocurrió con vuestra selección en el último mundial?

Para quien no le gusta el fútbol como yo, el único decodificador son los tipos de la tele que comentan un partido. Y es desconcertante que la Argentina en un partido sea genial y cuando pierde una porquería. Claro, todos jugamos a ganar y supongo que Argentina desde lo futbolístico carga con una tradición e historia muy fuerte. Hay indignación cuando el equipo no cumple con ciertas expectativas. En el anterior Mundial, el equipo llegó a la final. Y me producía curiosidad que en los comentarios de los partidos de Rusia, no había ninguna clase de alusión a eso. Parecía que esa selección arrastraba una derrota desde los años 70, un conglomerado de fracasos. El fútbol es una pasión en mi país pero está revestido de otras cosas. La agenda política se mueve en función a él. Bueno, quieren aprobar la ley, lo hacen antes del Mundial. Así la gente se olvida y piensa en otra cosa.

¿No te interesa perfilar a personajes del fútbol. Maradona, Messi, etc.?

Claro, pero para perfilar a Maradona necesito acceso que jamás lograré. Es muy complicado, estos personajes dan entrevistas de 15 minutos o mucho menos. Me encantaría Messi, los entrenadores Simeone, Guardiola, etc. Si no sé de fútbol me pondría a estudiar. No sé mucho de arte plástico, sin embargo, hice muchos perfiles de artistas plásticos. Un periodista es un generalista.

¿ Y cómo es tu método de trabajo, cuánto tiempo demoras en armar un perfil?

Depende. Mínimo tres o cuatro entrevistas largas con esa persona y después a su entorno, luego el trabajo de observación, de seguir a esa persona a alguna actividad que haga de manera habitual. Que no todo sea como sentarte a entrevistarlo.

También te ofrecieron hacer un perfil de Charly García. ¿Te interesa el rock?

Sí, por supuesto. Ahora estoy haciendo un perfil de un músico argentino de rock muy conocido. En el caso de Charly, me lo ofrecieron en un momento en el que yo estaba con 15 viajes por delante. Ahora se sabe que Charly es una persona un poco más tranquila, serena y con una agenda un poco más organizada pero un poco volátil. Era probable que mis tiempos no iban a coincidir con los de él. Pero Charly es mucho más accesible que Maradona. Me encanta él, me parece un talento, un genio. Espero hacerlo a futuro.

Palito Ortega es la puerta entrada a Charly. Lo ayudó mucho en su proceso de desintoxicación.

Me asombró muchísimo, cuando pasó lo de Charly, que Palito se cargara al hombro esa responsabilidad. Se lo llevó a vivir a su estudio en medio del campo y firmó un papel para ser su tutor. Se bancó a una persona en estado de recuperación. Palito tenía que estar ahí cuando Charly se despertaba a las tres de la mañana con angustia con momentos horribles. Lo cobijó, salvó y nunca hizo alarde de eso. La relación entre ellos es genuina, de dos caballeros que saben de lo que pasó. No son ni amigos. Hay ahí un lazo para siempre pero no falsean una confidencia, una amistad confesional que no tienen. Yo a Palito le hice muchas entrevistas, fue muy generoso, muy abierto.

********

Leila nunca tuvo credo religioso, aunque en casa sus padres eran practicantes. No tiene claro el origen de ese ateísmo, quizá la influencia de mucho existencialismo francés. Desde los doce años leía esa literatura. Con rubor confiesa que hizo el catecismo por un interés terrenal. A esas reuniones iba un chico que le interesaba. Terminado el gusto, volvió a lo suyo. ¿Harías un perfil del papa Francisco? "Me interesan todas las personas, más allá de sus posturas religiosas”, responde. Francisco le parece un sujeto complejo, laberíntico sumamente interesante, pero está fuera del alcance.

En una columna lo criticas por su posición con respecto a los curas pederastas. ¿El paso de Francisco por la Iglesia servirá para limpiarla de estos escándalos?

No lo sé, pero ahora no veo una convicción genuina. En España, por ejemplo, un sacerdote, Ramos Gordón, que violó a un menor de edad, la Iglesia lo apartó de la labor pastoral y lo condenó a no ejercer el sacerdocio y a retirarse a hacer trabajo de reflexión en un monasterio, fuera del lugar en el que él cometió abuso. La víctima que denunció se presentó con su mujer ante el obispo de la zona. Le preguntó si el castigo le parecía razonable. Este le respondió: “y qué quiere, que lo colguemos en la plaza pública”. Las víctimas no piden eso, sino someterlos a la justicia penal.

¿No hay una actitud de cambio?

En su visita a Chile, el papa dijo sobre las acusaciones contra curas pederastas que eran todas calumnias. Me parece que este papa es tan conservador como los otros. Sigue diciendo que las familias que no están formadas por hombre y mujer no son familia, la homosexualidad sigue siendo un tema que la iglesia no traga. ❧

No creo en la casta política, sino en los esfuerzos individuales

Madame Bovary es tu libro favorito. ¿Sientes que el personaje de Emma Bovary siembra las primeras semillas del feminismo?

El planteo que hacés me parece arriesgado. La novela es absolutamente magistral e insuperable. Uno lee eso y dice, qué hago yo escribiendo. La historia es fascinante pero no siento admiración por el personaje, Emma. Era una mujer inconforme con su vida de provincia, que en pos de una fantasía amorosa produjo la infelicidad de su marido e hija, que termina huérfana, destruye la vida de su familia absolutamente enamorada de una realidad irreal, a tal punto que su primer amante, Rodolfo, es una alimaña, está tan enamorada que no es capaz de ver eso, se cree todas las mentiras que le dicen.

En Latinoamérica, el escritor no necesita mucha imaginación para escribir. ¿Coincides con ese punto de vista?

Me parece intentar meter a Latinoamérica en un molde reduccionista con esa afirmación, podría aplicarse a otras regiones del mundo, lo siento como un cliché, es cierto se trata de un continente complejo, conflictivo, con desigualdad, pero no siento que sea un lugar que supere a la ficción.

Pero la situación de varios países latinoamericanos es compleja. Tienes problemas económicos, corrupción.

Pensé que Perú estaba fantástico (risas). Chile está estable, vas al supermercado y todo tiene el mismo precio hace once años. Eso en Argentina no existe. Sí, la región está rara, hubo un viraje, hace cuatros años era una cosa, ahora el mapa es completamente distinto, mira lo que ocurre con Bolsonaro en Brasil. Me uniría a los peruanos desesperanzados, yo también estoy desesperanzada, en realidad no creo mucho en la condición humana; como siempre, seguirán contando los pequeños esfuerzos individuales, de la casta gobernante no espero nada, la pequeña luz de esperanza que aparece, se apaga después.