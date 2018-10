“Retorno del Servicio Militar Obligarotio sería un buen aporte para la seguridad”

El comandante general de la I División del Ejército, Jorge Celiz Kuong, dio a conocer que en países desarrollados de Europa se han dado casos en que luego de pasar por varios años de servicio militar voluntario, no han tenido otra alternativa que retornar al Servicio Militar Obligatorio. Esto debido a que, según dijo, cada vez crecen las amenazas a la seguridad de sus países, lo cual sería contrarrestado con más militares en los cuarteles.

Por esta razón Celiz Kuong dijo que el Servicio Militar Obligatorio sería un buen aporte para la seguridad de la defensa nacional, así como para salvaguardar la soberanía del Estado.



¿Cuál es la población actual de los cuarteles en Piura?

Por temas de seguridad no puedo revelar el número preciso de soldados dentro de los cuarteles. Pero sí le puedo decir que hemos llegado a un 96% de captación.

¿De qué manera se ha visto reflejado el servicio militar voluntario?

Definitivamente desde que se dio el servicio militar voluntario, ha mermado la población de los militares. Esto se ha dado aproximadamente desde el año 2000. Antes, la población en los cuarteles era el triple de lo que hay ahora. Por ejemplo ahora a nivel nacional hay 30 mil soldados, pero antes había poco más del triple de esa cantidad.

¿Considera que debe volver el reclutamiento obligatorio?

Suecia, Francia y otros países pasaron del Servicio Militar Obligatorio al voluntario. Pero estos países nuevamente han retornado al Servicio Militar Obligatorio porque cada vez crecen las amenazas a la seguridad nacional. La sociedad necesita estar segura para desarrollarse en diferentes campos. Si no hay seguridad no hay nada.

¿En el Perú cómo ve esta situación?

Casi todos los países limítrofes cuentan con Servicio Militar Obligatorio. Por eso pienso que en el Perú sería buen aporte para evitar tanta delincuencia común, así como la soberanía de nuestra nación. Es decir, la respuesta es obvia. Si se quiere garantía en la defensa nacional se necesita mayor número de militares.

Teniendo en cuenta que el número de habitantes en el Perú se ha incrementado, ¿Cuál es la respuesta que tiene el Ejército para ello?

A través del último reporte del INEI se sabe que actualmente hay poco más de 32 millones de habitantes. Pero el número de militares no concuerda con ello. En un país donde la población crece aceleradamente, la respuesta para el servicio militar que garantizará la soberanía de la nación es obvia.

¿Se requiere más militares también para apoyar ante eventuales desastres naturales?

Efectivamente. Por ejemplo en el 2016 nuestros soldados tuvieron una labor importantísima en el rescate de las personas que se inundaron. Además, removieron escombros para rescatar pertenencias de los más necesitados. Constantemente nuestros militares también apoyan a la ciudadanía de esa manera. Como repito, en el 2016 se evidenció que los militares estamos preparados para todo.

Si bien en su institución se necesitan más militares, ¿Cuentan con la logística necesaria para la formación de ellos?

La cantidad de jóvenes que vienen a nuestra institución varía cada año y es para bien. Esto se debe a que contamos con formación profesional técnica que les permite a ellos desempeñarse en diferentes campos. Contamos con carreras técnicas que demanda el mercado, lo cual quiere decir que los jóvenes salen de baja con conocimientos que le facilitarán un mejor desempeño en empresas públicas y privadas.

¿Cómo se ha visto relejada la enseñanza que se da en el Ejército?

Los jóvenes al enterarse de las facilidades vienen y se capacitan, porque la mayoría de ellos vienen sin conocimiento alguno en las labores que se les enseña acá.