Habrá cierre de calles y desvíos vehiculares por el Señor de los Milagros

Con motivo del segundo y tercer recorrido de la procesión del señor de los Milagros, mañana jueves 18 y el viernes 19 de octubre, la Municipalidad de Lima ejecutará un plan de desvío vehicular para facilitar el desplazamiento de los miles de fieles que acompañan la venerada imagen, señaló la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) del municipio.

Así, el jueves se restringirá parcialmente el acceso vehicular en el Jr. Huancavelica, la Av. Tacna, el Jr. Conde de Superunda, el Jr. Junín, Jr. Andahuaylas, Jr. Áncash, Av. Sebastián Lorente y Jr. Junín, vías que forman parte del segundo recorrido procesional.

El viernes 19 se aplicará la misma restricción en las calles Prolongación Lucanas, Jr. Puno, Jr. Cangallo, Av. Grau, Av. Nicolás de Piérola, Jr. Ayacucho, Jr. Cusco, Av. Abancay, Jr. Azángaro, Jr. Miguel Aljovín, Av. Paseo de la República, Jirón de la Unión y Av. Tacna.

El jueves 18, entre las 5:30 a.m. y 11:00 a.m., los buses del servicio regular A del Metropolitano circularán por la Av. Alfonso Ugarte hasta llegar a la Estación Central. Y la ruta C tendrá como punto de partida y llegada la Estación Central.❧

METROPOLITANO