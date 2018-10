Relleno sanitario no será una realidad por deuda de MPCh

Ysela Vega Huayambal

La construcción y operación del relleno sanitario, valuada en 20 millones de soles que impulsa la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), no sería una realidad. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió opinión desfavorable al señalar que su ejecución a través de una asociación público privada (APP) cofinanciada no es factible en el marco temporal del Proyecto Chiclayo Limpio, el cual tiene una ampliación de dos años.

El 15 de agosto del año en curso, la Cooperación Suiza remitió el Oficio Nº 124-2018 al jefe del proyecto Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos (UGP), José Abante Puicán Chávez, a quien le informan que el MEF observó la construcción del relleno sanitario en virtud al D.L. 1275 publicado el 23 de diciembre de 2016, que impide a las entidades que no cumplen con las reglas fiscales acceder a la opinión favorable de dicha cartera para la suscripción de contratos con APP cofinanciada.

Tal es así que el Ministerio de Economía aclaró que no existe excepción al cumplimiento de la regla fiscal para autorizar una APP. Además precisa que al considerar la situación económica del ayuntamiento y su compromiso de fraccionamiento suscrito, el horizonte de tiempo para que la MPCh cumpla con la regla fiscal es de seis a siete años.

En ese sentido, el gerente municipal Willams Pérez Delgado precisó que la crisis financiera edil, específicamente el fraccionamiento de la deuda previsional de 150 millones de soles, ha puesto una barrera para cristalizar la obra.

El funcionario declaró que la deuda es un problema que se registra desde las gestiones anteriores, pues no es exclusivo de la administración actual.

Explicó que dicho fraccionamiento se firmó con el MEF para ser efectuado en un plazo de diez años. Ello significa –dijo– que el Ejecutivo considera siete años, en razón que la MPCh en ese tiempo habría cumplido con cancelar el 80% de los 150 millones de soles por AFP, EsSalud y ONP.

Cabe indicar que el Ministerio de Defensa transfirió a la municipalidad de Chiclayo 400 hectáreas de terreno, las que se ubican en las pampas de Reque para la construcción del relleno sanitario, el que reemplazaría al actual botadero.

Alternativas

Es por eso que el Ejecutivo plantea analizar escenarios alternativos de ejecución. En el documento presentado a José Abante Puicán, la consultora suiza del proyecto Chiclayo Limpio enfatiza que se analiza el tema y en consulta con los actores pertinentes y la Cooperación Suiza, la que decidirá si el componente del relleno sanitario se mantiene o no dentro del proyecto y bajo qué modalidad de ejecución.

Al respecto, Pérez Delgado subrayó que se solicitará a los congresistas lambayecanos presentar un iniciativa legislativa para flexibilizar la deuda de las municipalidades o se solicitaría al Ministerio de Vivienda asuma la obra.

MPCh adeuda S/3 millones

Willams Pérez enfatizó que se toman acciones para solucionar los impasses en la planta de transferencia. Aunque no descarta que la obra no concluya este año. “Se hace todo para terminar la obra, pero si no hay acuerdos en lo técnico, entonces se realizará el saneamiento para que la nueva gestión culmine los trabajos”, recalcó.

A su turno Camilo Rocha, gerente de la empresa CRD, refirió que el municipio les adeuda S/3 millones por el 40% de avance de la obra en la planta de transferencia, problema que dijo afecta el pago a trabajadores y proveedores.

La contratista exige S/3 millones 800 mil por movimiento de tierra y la MPCh plantea S/3 millones. Sería una consultora la que decida el monto a cancelar.