Familiares de Melissa Alfaron no hallan justicia

Han pasado 27 años del asesinato de la periodista Melissa Alfaro y los deudos aún no hallan justicia en este caso. La mujer que fue asesinada con un sobre bomba el 10 de octubre de 1991, aún no puede descansar en paz, ya que el autor de este crimen no recibe el castigo merecido.

Lamentablemente, la familia aún no encuentra justicia. Norma Méndez, madre de Melissa Alfaro, exige que se desarrolle el juicio oral del cruel asesinato.

"Varias instituciones han organizando actividades tras el asesinato de mi hermana. Por ello invoco a toda la red internacional de resistencia a asistir a las jornadas que estamos realizando y exigimos se inicie el juicio oral ya", sostuvo Ruth Alfaro Méndez, familiar de la fallecida.

Como se recuerda, Melissa Alfaro trabajaba en el semanario Cambio, su muerte ocurrió durante el régimen de Alberto Fujimori. Según la investigación, este crimen se atribuye al exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército Víctor Penas Sandoval.

Se informó que para el sábado 20, a las 6 de la tarde, se desarrollará el conversatorio en la Plaza Francia 231, en Lima. El domingo 21, en la mañana, se realizará una romería en el cementerio El Ángel, en Barrios Altos. ❧