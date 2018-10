'Monstruo de la bicicleta': Defensoría exige garantías en nueva audiencia contra asesino de Jimenita

La Defensoría del Pueblo criticó el retraso en el proceso judicial contra César Alva Mendoza, conocido como 'Monstruo de la bicicleta', quién violó y asesinó en febrero pasado a la pequeña Jimena en San Juan de Lurigancho.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo exigió que se garantice las condiciones mínimas en el juicio con la finalidad de evitar nuevas postergaciones, tal como ocurrió el viernes último.

“Esta no es la primera vez que el proceso sufre un retraso. Por ello, en esta nueva audiencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe velar para que el procesado cuente con un defensor público que lo asista”, señaló la institución en un comunicado.

En aquella oportunidad, la audiencia se realizó en el Segundo Juzgado Penal de San Juan de Lurigancho, durante una audiencia virtual. El nuevo proceso se realizará este miércoles 10 de octubre.

Cabe señalar que Alva Mendoza se encuentra recluido en el penal de Cochamarca, en Pasco, y enfrenta un juicio por el secuestro, violación y asesinato de Jimena, una niña de 11 años de edad, en San Juan de Lurigancho.

La familia de la pequeña Jimena teme que pueda salir en libertad en noviembre, fecha en la que se cumple los nueve meses de prisión preventiva. “Este hombre debe ser juzgado. Cada vez que hay audiencia se suspende y no es posible. Exijo al Presidente de la República que me ayude porque no quiero sufrir más”, indicó la madre de la menor. También pidió que sea trasladado a Lima.