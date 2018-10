Extranjera denunció a soldado de las Fuerzas Armadas por intentar violarla [VIDEO]

Una joven turista de 19 años, denunció a un militar de las Fuerzas Armadas por haber intentado abusar sexualemente de ella en Miraflores.

Según contó la extranjera alemana, quien prefirió no ser identificada, el soldado de las Fuerzas Armadas trató de abusar sexualmente de ella, quien hace unos días llegó al país para hacer turismo.

“Me forzó a besarlo, pero yo no quería, me tiró al suelo, me golpeó, le pedí que parara y no quiso. Me sacó la ropa y me golpeó muy feo aquí (señala su rodilla), me sacó sangre”, dijo la víctima fuera de la comisaría de Miraflores.

Asimismo, durante las declaraciones de la joven turista para las cámaras de 90 matinal, lamentó que el personal de la comisaría de Miraflores no hayan recogido con inmediatez su denuncia.

La información que trascendió fue que, agentes de la Divpol Sur 1, hicieron esperar a la extranjera durante 7 horas en la comisaría, sin hacer que pase por un médico legista y constate los moretones que mostró en el cuello.

Al respecto, un representante de la embajada de Alemania tuvo que hacerse presente para que las diligencias se efectúen.

En tanto, un representante de las Fuerzas Armadas, confirmó que el joven acusado, identificado como José Cabrera, sí pertenece al Comando Conjunto.

“Nos han llamado para ver, ahorita estamos viendo el caso. Él es un soldado que estaba de permiso”, señaló.