Incendio afecta 120 ha. en Bosque de Pómac

Chiclayo. Un voraz incendio en el Santuario Histórico Bosque de Pómac (Ferreñafe) afectó más de 120 hectáreas (ha) de bosque seco, pero la cifras podrían aumentar pues el fuego todavía no ha sido controlado en su totalidad.

La emergencia inició la tarde del último sábado en el sector Palería, cerca al caserío Ojo de Toro; sin embargo, con el transcurrir de las horas se extendió hasta el sector de Pómac I.

El jefe del Santuario y representante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernanp), Antonio Gamonal Medina, explicó que el fuerte sol y viento reavivó las llamas en diferentes puntos, lo que dificulta que el siniestro pueda ser controlado.

Hasta este lugar llegó personal de tres compañías de bomberos, soldados del Ejército y dos cisternas de agua con la intención de sofocar el incendio.

Entre las principales especies de flora afectadas se encuentra el zapote, algarrobo y faique; mientras entre la fauna perjudicada se encuentran serpientes, iguanas, pacasos, ardillas, lobos y aves.

Las causas del siniestro todavía se desconocen; sin embargo, Gamonal descartó que el fuego se haya iniciado de forma natural debido al clima. “Natural imposible, (el incendio) fue provocado pero no sabemos con qué intención, ni cómo se ha dado, si fue un accidente por quema de basura no lo podemos saber todavía, pero no se descarta ninguna posibilidad”, precisó.

No obstante, los sectores afectados por las llamas se encuentran ubicados en la zona de reforestación, lugar que fue tomado por invasores hasta el 2009.

Ante esta situación, el jefe del Santuario informó que pedirá la intervención de la Policía y el Ministerio Público, a fin de que inicien las investigaciones para dar con los responsables del siniestro.