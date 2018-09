Elecciones 2018: lista de candidatos al Gobierno Regional de Ayacucho

A solo 13 días de las Elecciones Regionales 2018, son once los candidatos que se disputan el puesto de gobernador regional de Ayacucho, muchos de ellos ya vínculados a la política desde años atrás, y con historiales de vida que dan mucho que hablar.

Para finales del año pasado se calculaba la participación de 16 candidatos, sin embargo, con el pasar de los meses la cantidad se redujo considerablemente a 12 y posteriormente con la salida del candidato Héctor Chávez Chuchón del Partido Popular Cristiano PPC a quien declararon improcendete por no haber presentado al Jurado Nacional de Elecciones los documentos que acrediten que su cuota indígena pertenecía a alguna comunidad nativa, campesina y pueblo originario, la cantidad terminó por configurarse en 11.

Sin embargo, los candidatos que aún siguen en contienda son en su mayoría ex funcionarios del estado como alcaldes, congresistas y ministros, con trabajos que los desacredita ante la población como el caso del ex Gerente General Richard Prado, candidato por Qatun Tarpuy, vinculado estrechamente al gobierno de Wilfredo Oscarima, actual gobernador de Ayacucho quien fue investigado por casos de corrupción.

Del mismo modo, el candidato de Musuq Ñan Rua Carbajal, estuvo procesado por el delito de contra el medio ambiente, al verter aguas residuales a un canal de riego de la quebrada de Huanta poniendo en riesgo la salud humana y los recursos hídricos.

Y los candidatos restantes ocuparon cargos públicos como autoridades como Ernesto Molina por el Movimiento Independiente Renovación Regional, quien fue ex gobernador al igual que Wilmer Rivero de Frente Amplio. Por su parte, Pabel Bellido de Desarrollo Integral de Ayacucho fue ex alcalde de la Municipalidad de Cangallo, Rua Carbajal ex alcalde de Huanta y Germán Martinelli ex alcalde de Huamanga. No tan alejado se encuentra el ex Ministro de Defensa y Producción y además congresista, José Urquizo.

Por su parte, Richard Ortega Quispe de Perú Libertario, es un ex sub oficial, quien cumplió condena 03 años al ser sancionado por el Tribunal Superior Militar Policial al llamar sus compañeros a huelga nacional y la única mujer candidata Esperanza Gutierrez de Técnología de Punta para Ayacucho, quien tendría vínculos con el actual gobernador.