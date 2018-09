Cercado: Hombre se hizo pasar como analfabeto y se lleva cartera de mujer [VIDEO]

A pesar de los distintos casos y denuncias sobre la delincuencia en su modalidad de estafa, los inescrupulosos siguen actuando con total impunidad cobrando más víctimas cada día como una que ocurrió en el Cercado de Lima.

Este es el caso de una mujer quien se encontraba caminando por unas calles del mencionado distrito y de pronto un sospechoso hombre se acercó a ella con el fin de hacerle la conversación e indicándole que él era nada menos que el ganador del premio mayor de la Tinka por lo que se había convertido en acreedor de un millón de soles.

“Él me interceptó, me muestra un papel porque me dice que no sabe leer y me dice que es analfabeto. Después se acerca una mujer que supuestamente no lo conoce”, narró la joven a Canal N.

Minutos después tras entablar confianza el sujeto invitó a ambas mujeres a un restaurante donde además de departir algo de comer comenzaron a hablar mientras les preguntaba a ambas féminas sobre sus negocios.

El supuesto analfabeto llegó a más y hasta le ofreció a la víctima que le daría 40 mil soles si es que lo ayudaba a cobrar el premio que se había ganado de la lotería.

“La mujer dice yo tengo mi tarjeta y en mi casa tengo ahorrado 3 mil soles, si deseas para que no desconfíes te traigo la plata. Ella salió, dejó su celular y se fue a traer la plata”, agregó la afectada.

Aunque este acto no habría sido nada más que un modo de hacer creer a la denunciante que podía confiar en el hombre, pues luego de salir del establecimiento le entregaron el supuesto boleto ganador para que vaya a sacar copia, pero le dijeron que deje su cartera la cual contenía 120 soles y celular. La mujer cayó en la mentira y cuando regresó al mismo lugar no volvió a ver más a los ladrones.

La víctima ha interpuesto una denuncia en la comisaría de San Andrés y espera que se de con el paradero de los responsables para que no hagan más daño.