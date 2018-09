San Isidro: Manuel Velarde se pronuncia por caso de discriminación en El Olivar

El candidato a la alcaldía de Lima, Manuel Velarde, se pronunció en su cuenta de Twittter por caso de discriminación que se vivió en el bosque El Olivar que tuvo como protagonista a una candidata a regidora del distrito.

Velarde condenó el acto de discriminación indicando que este es un flagelo con el que tuvo que combatir durante toda su gestión como burgomaestre de San Isidro.

"Por desgracia, estos casos no son nuevos y los he enfrentado durante mi gestión. Recibí muchas críticas por poner juegos en parques porque no querían visitas de niños que no fuesen "san isidrinos". Nunca me cansaré de decirlo: Los espacios públicos son de TODOS", publicó en su cuenta de Twitter.

Zoraida Paz, candidata a regidora de San Isidro por Solidaridad Nacional, fue acusada de discriminar a unos niños de un colegio nacional por impedirles tomarse fotos de promoción en el bosque El Olivar, ubicado en dicho distrito. En un video que se hizo viral, se aprecia a la mujer retirar a los escolares de dicho parque.

“¿Sabe lo que hace el vecino?, aporta, da plata para poder mantener el lugar (…) Señora, los arbitrios de los que viven alrededor del bosque, son los que pagamos y discúlpeme otra vez, pero ustedes no lo cuidan como yo lo cuido. Esto está prohibido”, se escucha decir a Zoraida Paz en un video grabado por una de las madres de familia.